Malore improvviso, muore a 21 anni

Pesaro, 16 dicembre 2023 – Aveva 21 anni. Si chiamava Alice Tiberi. E’ morta in seguito a malore martedì scorso. Oggi alle 15 si celebrerano i funerali. Alice abitava a Mercatale di Sassocorvaro, studentessa, senza particolari problemi di salute. Improvvisamente il malore, si parla di aneurisma, e la morte qualche giorno dopo nell’ospedale regionale di Ancona.

Malore fatali, Alice Tiberi viveva a Mercatale di Sassocorvaro

La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 15 di oggi nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Mercatale di Sassocorvaro.

Una morte che ha lasciato nel dolore la famiglia e anche i tanti abitanti del paese che la conoscevano e apprezzavano. Tutto è iniziato la mattina di giovedì 7 dicembre, quando la madre Ines che si trovava al lavoro ha provato a telefonare alla figlia Alice rimasta a casa a letto.

Dopo diversi squilli andati a vuoto, la signora ha telefonato alla vicina di casa pregandola di andare a suonare il campanello di Alice. Visti anche qui gli inutili tentativi, mamma Ines è uscita dal lavoro ed è andata a casa a controllare, trovando la figlia purtroppo esanime nel letto.

Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 hanno subito eseguito il massaggio cardiaco e tutte le tecniche di rianimazione. Con l’eliambulanza, Alice è poi stata portata all’Ospedale di Ancona.

Dopo 7 giorni purtroppo quel cuore grande, generoso che aveva per tutti, ha cessato di battere per sempre. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Alice è descritta come una ragazza socievole e disponibile verso il prossimo, viveva a Mercatale di Sassocorvaro con i genitori Ines e Fabrizio e un fratello più piccolo Raffaele, lascia anche la nonna Lina il fidanzato Michele, gli zii, i cugini e altri parenti. Anche l’amministrazione comunale partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Tiberi.

"In questo tristissimo momento per i cittadini- scrive il sindaco Daniele Grossi del Comune di Sassocorvaro Auditore - esprimo alla famiglia, ai parenti e agli amici, profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Alice e, accanto alla mia vicinanza ed affetto, anche quella di tutta l’Amministrazione comunale. Quando si spegne una giovane vita, nessuna parola può essere appropriata o essere di conforto, ma è con senso di comunità che vogliamo, in modo tangibile, esprimere il dolore del paese spegnendo le luci Natalizie di Mercatale".

La partita di campionato di Seconda categoria che vedeva il Sassocorvaro impegnato ad Apecchio contro la Viridissima è stata rinviata di comune accordo a domenica pomeriggio, permettendo così alla squadra e ai dirigenti di partecipare ai funerali di Alice. Saranno le autorità sanitaria a dare una spiegazione del malore nel sonno che non ha lasciato scampo alla giovanissima Alice.