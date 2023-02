Malore per Busca in un bar: ricoverato in Cardiologia

Paura e apprensione ieri mattina in un bar a pochi metri dalla piazza. Mentre stava facendo colazione si è sentito male un personaggio molto conosciuto in città: Tiziano Busca (in foto). Stando alle prime ricostruzioni — sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa –, Busca avrebbe avuto un principio di infarto. L’esponente di riferimento del partito socialista in città è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale. Dopo una prima visita al pronto soccorso del Santa Croce, Busca è stato poi trasferito nel reparto di cardiologia di Pesaro dove si trova ricoverato per una serie di accertamenti.

Le sue condizioni non sono gravi, ma per qualche giorno verrà trattenuto in osservazione. Comunque un grosso spavento per le persone presenti ma anche apprensione nel mondo politico cittadino dove la notizia di questo malore è subito circolata, per cui in molti hanno chiamato l’ospedale per avere notizie dello stato di salute di Tiziano Busca. Fra questi anche il sindaco della città Massimo Seri.

Stando a quanto hanno riportato gli amici più stretti di Busca, l’ex funzionario dell’Asur, già nella tarda mattinata di ieri era in buone condizioni tanto che nel corso della giornata ha cercato di rassicurare tutti, a cominciare dai parenti e i molti amici che ha in città e non solo.