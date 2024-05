Malore per don Sarti, ricoverato in gravi condizioni al San Salvatore

Ore di angoscia da parte della comunità del Duomo e di tutta la chiesa pesarese per don Roberto Sarti. Il sacerdote è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dove è stato operato d’urgenza. A chiedere aiuto ai sanitari è stato lo stesso sacerdote che si era sentito male domenica dopo pranzo mentre si trovava nei locali della sua abitazione in via Canonica, dietro al Duomo, la parrocchia dove svolge la mansione di aiutante.

Don Sarti, 67 anni, ha telefonato direttamente al Pronto soccorso e un’ambulanza è arrivata velocemente in centro, dove abita. Quindi è stato ricoverato al San Salvatore dove, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, è stato operato il giorno dopo. Attualmente è in Rianimazione. Nel frattempo tutta la comunità si è raccolta in preghiera, nella speranza che le sue condizioni migliorino e che possa presto tornare a fare servizio in Cattedrale. Don Sarti è stato per tanti anni parroco della parrocchia di San Giuseppe e ultimamente collaborava in Duomo.