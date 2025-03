Calca, svenimenti, malori: il lato buio dei 100 giorni alla maturità

Pesaro, 12 marzo 2025 – “Una serata da dimenticare al Cocoricò, accalcati come sardine, senza nemmeno lo spazio per muoversi e ballare”.

Lo denunciano diversi studenti, che nell’iconico locale di Riccione lunedì sera hanno festeggiato i cento giorni alla maturità, provenienti dagli istituti scolastici di Fossombrone, Urbino, Fano e Pesaro. Non sono mancati i malori, a causa di qualche eccesso nel bere, ma anche per una “esagerata calca all’interno del locale”.

La festa dei 100 giorni, alcune immagini della discoteca l’altra notte

La tradizionale kermesse a Riccione ha convolto non solo gli studenti del Pesarese, circa 2mila, ma anche quelli provenienti da altre regioni vicine. Un numero considerevole, che appare evi

dente anche osservando i video e le foto che i ragazzi hanno condiviso in rete.

La discoteca, che dichiara una capienza massima di 3600 persone, stando a quanto riferito dai ragazzi sarebbe stata talmente affollata che era difficile persino raggiungere la pista.

“Non ci siamo divertite per niente – dicono due studentesse del Donati di Fossombrone – e appena arrivate abbiamo visto ragazzi svenuti a causa del gran caldo e della calca”.

Del medesimo tenore sono le considerazioni di altri studenti di Fano e Urbino, che non hanno concluso la serata: “Era impossibile entrare nel locale, dopo una fila interminabile nella confusione abbiamo rinunciato e siamo tornati a casa”. Altri raccontano di aver visto più di qualcuno soccorso dagli operatori di un’ambulanza.

Insomma, una serata ad alto rischio, almeno potenziale, in cui la tensione ha preso il posto di quella spensieratezza che doveva farla da padrona. Perdipiù in una fase in cui a scuola si è allentata per un po’ la morsa delle interrogazioni, proprio in vista dei festeggiamenti, e quel che ci voleva era una serata di puro divertimento, pensando solo alla fine della scuola, all’agognato diploma di maturità e alle meritate vacanze.

Ieri mattina, in molte scuole le classi quinte erano pressoché deserte, segno che comunque la maggior parte degli studenti ha fatto le ore piccole, dentro o fuori il locale. Qualcuno racconta che non sono mancati gli eccessi: dalle bottiglie di vodka infilate negli zaini, che sono state scolate fuori dalla discoteca, a chi ha fatto più di un giro di cocktail, finendo poi a vomitare nei pressi dei bagni, vista la confusione.

Circa 12 i casi di ubriachezza, anche se nessuno in coma etilico, per fortuna. E tutti soccorsi dall’ambulanza (“una sola”, dicono protestando i ragazzi) che stazionava fuori dal locale.

Non tutti però si sono aggregati ai diversi pullman, che dalle principali città della nostra provincia sono partiti di gran carriera per Riccione. Qualche decina di studenti ha scelto di onorare la ricorrenza e il rito dei Cento Giorni formando gruppi più ristretti, a casa di amici o presso locali in zona.

Molti di loro ieri sono persino riusciti ad alzarsi per venire a scuola, soddisfatti per quella che era stata definita dai compagni una scelta controcorrente e che avrebbe un po’ tradito la coesione del gruppo.

Una scelta però condivisa anche da molti genitori, i quali hanno dormito sonni più tranquilli, sapendo che i loro figli non avrebbero ceduto al fascino del divertimento più sfrenato, trascorrendo la serata in qualche pub vicino a casa.