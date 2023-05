Maltempo Pesaro, bimba di 4 mesi salvata all’ultimo momento

Pesaro, 18 maggio 2023 – Marche sott’acqua: salvataggi, evacuazioni, crollo di mura antiche. Anche ieri per i vigili del fuoco è stata una giornata senza tregua con oltre 400 interventi. Eroico il gesto dei pompieri di Pesaro che raggiungono una famiglia al piano terra di una abitazione e trovano mamma e papà con in braccio una bimba di quattro mesi e oltre un metro d’acqua in casa. I vigili arrivati in muta riescono a salvare la bambina saltando di tetto in tetto: se fosse caduta nelle acque melmose sarebbe stata la fine e per i soccorritori il rischio di scivolare era altissimo. Ad Ancona ieri notte è scattata una nuova allerta per il Misa che è arrivato ai livelli di guardia.

Statale e centro storico di Senigallia flagellati, entrambi sono rimasti chiusi nelle ore più critiche. Crollate le mura storiche di Serra San Quirico e a Rosora, vicino a Jesi: danni ingenti ma niente feriti.

Frana il Fermano: la provincia è stata falcidiata da continui smottamenti di grave entità che hanno provocato anche la caduta di alberi lungo le strade. A Grottazzolina la situazione più grave: cinque famiglie evacuate da una palazzina. A Belmonte Piceno un’automobile con due persone all’interno è stata travolta da una frana: entrambi estratti dai vigili del fuoco. Scuole superiori chiuse in tutta la provincia di Fermo e in molti comuni dell’interno fino alla montagna chiusi anche nidi primarie e medie per l’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale da stasera fino alle 14 di domani.

A Macerata la situazione più critica a Montecassiano, nella frazione di Sambucheto, dove sono a rischio inondazione palazzine perché il fiume Potenza è sulla linea di esondazione: il sindaco Catena ha invitato la popolazione vicina al fiume a salire ai piani alti. A Potenza Picena rischio allagamento per aziende e abitazioni. Ad Ascoli, smottamenti (nella foto) e mareggiate, scuole chiuse nell’entroterra, allerta arancione fino alle 14 di oggi.