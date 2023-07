Maltempo e crisi Turismo al tappeto "Record negativi"

Prima il terremoto, poi l’alluvione, poi la crisi economica e infine la chiusura della strada Contessa. Ma nonostante tutto questo concatenarsi di sfortune, il turismo fanese regge: grazie alla bellezza dei luoghi, grazie alla qualità della vita e grazie agli imprenditori che tengono duro e continuano ad offrire servizi di qualità nonostante i minori introiti. E’ la passione che regge ancora l’economia turistica locale, alle prese con i grandi cambiamenti innescati dal Covid. Perché se le prime due estati post pandemiche hanno fatto schizzare in alto la colonnina nel termometro delle presenze turistiche… ora quello stesso mercurio segna temperature polari. "La stagione sta andando discretamente male - sottolinea Boris Rapa di Assohotel -, contrariamente ai record che qualcuno preannunciava prima del suo inizio. Ad oggi i record sono solo negativi. La gente non c’è". Parlando con i clienti che chiedono sempre più conto della mancanza di gente, in questo periodo… "L’ho definita la tempesta perfetta - prosegue Rapa -. Siamo partiti con l’alluvione che ha portato ad un timore infondato da parte di moti per la qualità dell’acqua ed ora si fa sempre più pesante la contrazione della capacità di spesa delle famiglie per l’incidenza dei mutui". Ma c’è stato anche un grande cambiamento culturale. "Nessuno fa più lunghi periodi di vacanza - prosegue Rapa, che in questo trova d’accordo anche Luciano Cecchini di Federalberghi -, piuttosto si fanno week end ripetuti nell’arco dell’anno".

Lo dimostrano i numeri: "sotto ferragosto abbiamo tantissime richieste dall’11 al 13 o dal 14 al 16 e questo perchè soprattutto tra i giovani è cambiato il modo di fare le vacanze: si fanno più spesso durante l’arco dell’anno, durante i weekend per non consumare le ferie, con una maggiore richiesta di pernottamento e prima colazione. Tutte cose che per noi albergatori incidono negativamente sui fatturati ma non fanno di certo risparmiare il turista, che alla fine dei conti va a spendere di più". "In questa settimana, finalmente, in città si iniziano a vedere gli stranieri - aggiunge Cecchini -, anche se negli alberghi se ne vedono di meno di quanto non ci si possa aspettare sentendo le impressioni di commercianti e ristoratori. Questo vuol dire che il loro tipo di vacanza è esperenziale, che non vengono per il mare e che pernottano prevalentemente in B&B o appartamenti. E per fortuna che ci sono loro, perché gli italiani stanno sempre più a casa. Noi, ora, oltre che dalla bellezza dei nostri luoghi e dalla possibilità di fare esperienze diverse, siamo favoriti dal bel tempo e dal fatto che altre mete italiane, come può essere la Sardegna, sono penalizzate dai costi. In questo luglio ci stiamo barcamenando: questa settimana siamo intorno alle presenze dell’anno scorso e anche l’inizio di luglio non è stato così brutto come sembrava. Però non si possono fare tante previsioni per il futuro perché c’è molto last minute".

Visto l’andazzo, gli operatori hanno tempo per programmare. "Io sto già pensando alla stagione prossima - conclude Rapa -: come si può fare per attirare i turisti stranieri? Perché loro non si muovono solo per il weekend. Dovremmo lavorare di più per promuovere un turismo staniero a basso raggio, come Baviera e Austria. A tale proposito, sono curioso di sapere come sta andando il treno Nightjet…". Tiziana Petrelli