Maltempo ed eventi: rinviato Rally Adriatico Ateneo, lezioni online

Il maltempo cambia i piani di Urbino, dalla didattica agli eventi. Mentre le lezioni scolastiche sono riprese, l’Università ha prolungato la sospensione delle proprie fino a sabato, compreso, con la possibilità di svolgerle online. A causa del maltempo è stata posticipata all’8 giugno la Festa dello studente, in programma ieri sera, ed è rinviato al fine settimana del 15-16 luglio il Rally Adriatico, che avrebbe coinvolto Urbino, Fermignano e Cagli da oggi a domenica.

"La difficile situazione ha fatto decidere i sindaci di revocare le ordinanze di svolgimento – scrive PRS Group, gruppo organizzatore –. Ciò in quanto è stato ritenuto non fossero garantite le condizioni di sicurezza. PRS Group si è attivata per individuare una nuova data". Oggi e domani resta chiusa la rocca della Fortezza Albornoz, riaprirà domenica con orari: 10-13 e 14-18.

n. p.