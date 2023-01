Maltempo Pesaro, l’esondazione del Foglia. "Acqua all’ombelico. Così ho lasciato casa mia"

Gli allagamenti nella zona della Torraccia, dietro l’Obi. Molti campi trasformati in piscine naturali

Pesaro, 24 gennaio 2023 – “E’ venuto un vigile urbano questa mattina avvisandoci che dovevamo lasciare la casa perché il Foglia stava esondando", racconta Marina Bertini che vive in una abitazione di via Fornace Vecchia, nell’area accanto al casello autostradale assieme a Roberto, alla mamma Rina, disabile, e Massimo Surico, il suo compagno.

E chi l’ha aiutata?

"Il vigile urbano che ci ha aiutato anche con mia mamma".

L’acqua a che punto era?

"Dentro l’abitazione almeno 40 centimetri. Fuori, in alcuni punti, anche fino all’addome. Io in tanti anni una cosa del genere non l’ho mai vista".

Tutto rovinato in casa?

"I danni sono tanti e non riesco nemmeno a pensarci. In questo momento sono sfollata da alcuni miei parenti a Tavullia".

Pensa di chiedere i danni?

"Una cosa a cui stiamo pensando, ma a chi li chiediamo? Di chi è la colpa di questa situazione non lo so. Ma sicuramente a monte della mia abitazione c’è qualcosa che non va. Potrei capire se ci fosse stata tutta Pesaro allagata, ma così non è. E poi sa una cosa..."

No, dica?

"La cosa incredibile di questa vicenda è che nel campo accanto al nostro non c’è una goccia d’acqua, forse perché c’è un canale di scolo delle autostrade che divide le due proprietà".

Ma è la prima volta che accade?

"Era successo qualcosa nel 2013, ma non a questi livelli. La casa è invasa dall’acqua ed oggi pomeriggio prima che facesse buio sono andata con mia sorella a vedere. L’acqua arrivava fino all’ombelico e al mio vicino di casa, mi hanno poi riferito, gli hanno comunicato che non doveva rientrare a casa".

Ma da lei non è venuto nessuno?

"No, ho visto solamente il vigile urbano. Ho chiamato anche i vigili del fuoco ma mi hanno risposto al telefono che sarebbero intervenuti solamente se c’era qualche persona in pericolo, perché avevano un sacco di chiamate".

Avete idea di quando potrete rientrare a casa?

"Non ne abbiamo la più pallida idea. Anche perché in serata ancora l’acqua stava salendo e le previsione danno ancora pioggia".

Ha pensato a qualche alternativa?

"Non so onestamernte cosa fare. Non posso nemmeno chiamare una ditta privata che con delle pompe aspiri l’acqua che ha invaso tutta la casa. La pompano, poi, per getterla dove visto che fuori è un lago?".

Danni?

"Non ho il coraggio di andare a vedere cosa è accaduto dentro l’abitazione e quindi tutto quello che si è rovinato sia a livello di mobilio sia come impianto elettrico. Senza contare gli animali da cortile che avevamo, e cioè le galline".

Un po’ più a valle , verso il galoppatoio, anche l’abitazione di Marco Marfoglia è nelle stesse condizioni di quella di Marina Bertini. "Mi hanno detto che le guardie zoofile sono dovute intervenire accanto al galoppaio per andare a liberare dei cani che erano tenuti dentro alcune gabbie. Ma non so come è finita", conclude Marina Bertini che ha vissuto una giornata da incubo assieme a tutta la sua famiglia.

m.g.