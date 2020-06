Pesaro, 10 giugno 2020 - Gennaio caldo e soleggiato. Giugno freddo e perturbato, con i lettini in spiaggia circondati dal ghiaccio. E’ una stagione davvero strana, quasi “folle” quella che ci sta accompagnando verso l’avvio ufficiale dell’estate astronomica, che avverrà con il solstizio sabato 20 giugno alle 21,43. Dopo i primi cinque mesi dell’anno caratterizzati da una siccità spaventosa, come non si vedeva dal 1945 (con appena 133 mm di pioggia caduta contro una media storica di 306 mm), ora la terra tira un sospiro di sollievo, ma non si può dire altrettanto dei suoi frutti, che in molti casi oggi sono andati distrutti. Tuoni, fulmini e saette intorno alle 15 hanno elettrizzato la città e le colline circostanti, su cui si sono riversate secchiate d’acqua e grandine.

Leggi anche Grandinata a Roncosambaccio, danni per il maltempo nell'entroterra. FOTO e VIDEO



Molto violente le precipitazioni tra Roncosanbaccio e Trebbiantico, meno in città, dove il pluviometro dell’Osservatorio Valerio ha comunque registrato la ragguardevole cifra di 16,4 mm di pioggia. Violento anche l’abbassamento della temperatura, passata in meno di un’ora da 20° a 13° (alle ore 15). Secondo la rete Protezione civile i picchi di pioggia sono stati a Pesaro Villa Fastggi (24 mm) e Arzilla (27). Altrove 10-14 mm le medie nelle Valli del Foglia e Metauro, 3 mm Urbino e in montagna. Fa eccezione Bocca Serriola: 20 mm.



Meno intense le piogge nell’entroterra. Lo strumento presente alla diga di Mercatale ha rilevato solo 6,3 mm d’acqua, anche se il giorno prima ne aveva contati più di 27. Al momento l’invaso contiene oltre 5.441.000 mc, il che ci fa tirare un sospiro di sollievo per la stagione estiva. “Eppure il bilancio idrico dall’inizio dell’anno è ancora pesantemente in negativo – riferisce Alberto Nobili, storico responsabile dell’Osservatorio Valerio -. Fino ad oggi sono caduti appena 185 mm di pioggia, contro una media storica di 328. Questo significa che siamo in deficit di 143 mm”. Ma per i prossimi giorni, gli imponenti vortici depressionari presenti sull’Europa occidentale potrebbero attenuare ulteriormente le carenze, scatenando le ire degli amanti della tintarella.