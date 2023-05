Maltempo guastafeste Salta la mostra mercato dedicata alla fava

E’ stata annullata la prima edizione della Mostra mercato della fava di Fratte Rosa e dei tacconi che avrebbe dovuto tenersi oggi. A far assumere agli organizzatori della Pro Loco e dell’Associazione Favetta di Fratte Rosa la decisione sono state le previsioni meteorologiche che indicano maltempo anche per la mattinata e il pomeriggio di oggi. "Realizzare con la pioggia una manifestazione che prevede un’escursione in bici e anche una passeggiata che avrebbe dovuto terminare in un campo dove gustare fava raccolta al momento, oltre che numerose altre iniziative all’aperto, sarebbe stato impossibile – sottolinea il presidente della Pro Loco Alberto Boldrini – e purtroppo non possiamo posticiparla perché fra 7 giorni si farà fatica a trovare la fava fresca nella maturazione ottimale per essere consumata cruda. Così, a malincuore, abbiamo deciso di dare appuntamento all’anno prossimo". I fan di questo legume potranno comunque degustarlo nei ristoranti del paese e acquistare i prodotti a base di fave nei negozi per tutto il mese.