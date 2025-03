Maltempo nell’entroterra, Coldiretti in allerta

Grandine, strade imbiancate e smottamenti nell’entroterra della provincia dove una violenta grandinata ha interessato un fronte tra le zone di Urbania, Peglio, Lunano, Frontino e Carpegna. "Al momento - spiega Coldiretti Pesaro Urbino - non si registrano danni alle colture in un’area dove si possono trovare seminativi ma anche frutteti, soprattutto visciole e albicocche. Gli uffici di zona della Coldiretti sono comunque al lavoro per monitorare la situazione e ricevere eventuali denunce dai soci. Dove non è grandinato si sono comunque verificati forti temporali che hanno provocato un sensibile abbassamento delle temperature esponendo le piante al rischio di bruciare fiori e gemme. Questi eventi atmosferici estremi rappresentano una minaccia crescente per l’agricoltura ed evidenziano l’importanza per gli agricoltori di adottare misure preventive come le coperture assicurative contro gli eventi climatici avversi. Tuttavia solo il 7% della superficie agricola regionale è protetta da polizze specifiche. Questo dato evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione e supporto per gli agricoltori nell’adottare strumenti di tutela adeguati". Nelle Marche, secondo un’elaborazione Coldiretti su dati Ismea, sono poco più di 1.400 le aziende agricole che hanno adottato strumenti assicurativi. Di queste la maggior parte sono vitivinicole, ben 544, mentre sonno 421 quelle che hanno coperto il grano duro e 193 il girasole.

Andrea Angelini