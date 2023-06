Maltempo oggi Pesaro Urbino, nuova frana blocca la Superstrada Flaminia tra Cagli e Cantiano

Cagli (Pesaro Urbino), 3 giugno 2023 – Ci risiamo. Di nuovo bloccata la Superstrada Flaminia tra Cagli e Cantiano a seguito di un forte temporale che si è abbattuto nella zona verso le 16 ed ha provocato un nuovo smottamento nello stesso punto del settembre scorso. Un canalone alle pendici del Catria con il temporale ha fatto scivolare a valle una cospicua mole di detriti e terra sulla Superstrada all’ingresso della galleria lato nord verso Cagli a pochi chilometri da Cantiano.

Il traffico è stato bloccato e alcuni automobilisti sotto una violenta grandinata hanno avuto molte difficoltà per la scarsa visibilità ma per fortuna nessuno è stato comunque coinvolto nella frana. Tratto chiuso per permettere la rimozione dei detriti, come fa sapere il Comune di Cantiano.

A settembre nello stesso punto molti detriti ostruirono la sottostante vecchia Flaminia attigua ad una cabina elettrica. Più avanti il Ponte Romano fu molto danneggiato con distaccamento delle antiche spallette di protezione. La vecchia Flaminia da allora è stata riaperta solo in alcuni tratti ed ora con la frana che si è abbattuta sulla Superstrada il traffico tra Marche ed Umbria è stato di ancora bloccato in attesa dei lavori di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata.

Anche nel centro di Cagli ci sono state nuove apprensioni in Via delle Mura con una casa già in forte rischio dal settembre scorso con il muro di sostenimento crollato per la piena del Burano ed ora con il nuovo temporale grande ulteriore rischio per infiltrazioni di acqua nell’antica cinta muraria del 1200. Le due famiglie dell’abitazione sono da nove mesi alloggiate in altre abitazioni e la loro pazienza è ormai al limite mentre sono di nuovo in forte apprensione per la paura che anche l’aqntico muro medioevale crolli sopra la loro casa.