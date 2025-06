Maltempo a Pesaro, alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare

Pesaro, 16 giugno 2025 – Tutto come previsto dall’allerta meteo emanata nelle Marche: vento forte e piogge intense stanno sferzando in particolare la costa al nord della regione, in provincia di Pesaro e Urbino, dal tardo pomeriggio.

Il forte vento ha provocato la caduta di un albero in viale Piave dove è impegnata una pattuglia della Polizia locale per deviare il traffico su piazzale Matteotti e via Gramsci e una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dell'albero. Alcuni alberi e rami spezzati sono invece caduti in via Trebbiantico. “Chiediamo a tutti i cittadini di fare massima attenzione”, si legge in una nota del Comune.

Il ‘Cinema in piazza’ si sposta allo Sperimentale

Considerata la situazione meteo, l'organizzazione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema il 'Cinema in Piazza' di stasera si sposta all'interno del Teatro Sperimentale sempre alle 21.30. 'Così ridevano' di Gianni Amelio, previsto al Teatro Sperimentale sarà invece proiettato alla stessa ora, cioè alle 21, alla Chiesa della Maddalena.

Rimandato anche il primo concerto dei lunedì alla Palla, con Daniele Tarantino previsto per le ore 21.

Il vento sferza gli chalet

Le forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova la tenuta di ombprelloni e gazebi lungo la spiaggia di Pesaro e di Fano. Giardini messi a soqquadro con piante cadute e arredi divelti. Un impressionante video alla Vela, tra i due porti, mostra tutta la potenza del vento, che riesce a spostare addirittura i basamenti in cemento degli ombrelloni fuori dal locale.