Maltempo, ponte inagibile per il livello del torrente: coppia evacuata dall’abitazione

Cantiano (Pesaro), 29 marzo 2025 – Una coppia di coniugi, marito di 96 anni e moglie di 65, è stata soccorsa questa mattina dai vigili del fuoco nella zona campo sportivo di Cantiano. I due erano rimasti isolati nella propria abitazione la cui unica via di accesso, un ponte che attraversa il fiume Bevano, era stata resa inagibile dall’aumento del livello d’acqua del torrente a causa del maltempo di questi giorni e delle piogge torrenziali cadute. I Vigili del fuoco di Pesaro, intervenuti tempestivamente per le operazioni di soccorso, li hanno raggiunti e portati al sicuro.

Evacuazione sicura e tempestiva

A seguito dell'innalzamento delle acque del fiume Bevano sono state infatti intaccate le fondamenta del ponte, rendendolo non percorribile. A quel punto è stato necessario procedere all’evacuazione delle due persone che si trovavano in casa. I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala per bypassare il fiume e hanno fatto salire i due anziani nel cestello, uno alla volta. L’intervento si è protratto per circa due ore e mezza concludendosi prima delle 10,30.

I vigili del fuoco hanno utilizzato un'autoscala per bypassare il torrente e raggiungere la coppia

Ringraziamenti del sindaco

Il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, presente sul posto, ha espresso sui social il proprio ringraziamento ai soccorritori. “Un grazie per la professionalità e la prontezza d’intervento ai Vigili del Fuoco di Cagli, alla squadra di Pesaro, alla Croce Rossa di Cagli, alla polizia municipale ed all’ufficio tecnico di Cantiano. Perché credo sia giusto e doveroso dar merito e far notare le cose che funzionano e ringraziare quegli operatori che le fanno funzionare. Siamo stati costretti infatti stamattina a procedere con l’evacuazione di una coppia di anziani rimasti isolati a seguito della sopraggiunta inagibilità del ponte di collegamento alla viabilità pubblica. La pioggia di queste ultime ore ha infatti aggravato alcune situazioni di criticità sul territorio, ancora fragile e non del tutto in sicurezza dopo l’alluvione del 2022. In maniere preventiva nella giornata di ieri è stato anche disposto il divieto di transito su altri ponti comunali, in attesa dei prossimi ed imminenti interventi di messa in sicurezza.”