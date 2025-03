Maltempo spietato. Coppia evacuata e salvata

Erano rimasti isolati in casa perché l’unica via di accesso, un ponte che attraversa il torrente Bevano, era stata resa inagibile dall’aumento del livello d’acqua a causa del maltempo di questi giorni. E così ieri mattina una coppia di coniugi, marito di 96 anni e moglie di 65, Eusebio e Natalia, è stata soccorsa nella zona campo sportivo di Cantiano e portata in salvo.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di Cagli e di Pesaro insieme al personale della Croce Rossa di Cagli che ha assistito i due anziani fin dai primi momenti, alla polizia municipale e all’ufficio tecnico di Cantiano. A seguito dell’innalzamento delle acque del fiume Bevano sono state infatti intaccate le fondamenta del ponte, rendendolo non percorribile. A quel punto è stato necessario procedere all’evacuazione della coppia che si trovava in casa. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala per bypassare il fiume e hanno fatto salire i due anziani nel cestello, uno alla volta. L’intervento si è protratto per circa due ore e mezza concludendosi prima delle 10,30. Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, presente sul posto, ha espresso sui social il proprio ringraziamento ai soccorritori. "Un grazie per la professionalità e la prontezza d’intervento. La pioggia di queste ultime ore ha infatti aggravato alcune situazioni di criticità sul territorio, ancora fragile e non del tutto in sicurezza dopo l’alluvione del 2022. In maniere preventiva è stato anche disposto il divieto di transito su altri ponti comunali, in attesa dei prossimi ed imminenti interventi di messa in sicurezza". La coppia di coniugi ha trovato ospitalità da alcuni familiari e i tempi per il rientro in casa potrebbero non essere rapidi. "Ora l’intervento va progettato, finanziato e realizzato – spiega il sindaco Piccini -. La gestione alluvionale è in capo alla struttura emergenziale regionale. Noi segnaliamo i problemi, poi gli interventi vanno finanziati. Mi auguro che Eusebio e Natalia possano rientrare nella loro casa il prima possibile ma si tratterà, senz’altro, di lavori che si protrarranno per diversi mesi". Il sindaco delinea i contorni di un "problema molto complesso che riguarda tutto il territorio, non solo di Cantiano. Al di là delle piene, si registra un dilavamento di materiale importante che continua a scivolare dal monte e che alza i livelli dei fiumi. Quando piove, quindi, scattano subito queste situazioni di emergenza. Per mettere in sicurezza il territorio vanno fatti degli interventi strutturali importanti a monte dell’abitato".