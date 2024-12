Pesaro e Fano nella morsa del maltempo, raffiche di vento già registrate a 100 chilometri orari

Pesaro, 23 dicembre 2024 - Raffiche di vento in tutte le Marche che hanno sfiorato i 100 chilometri orari stamattina e che ora si attestano comunque intorno alla media dei 50 chilometri orari.

Erano le 7,51 quando la centralina dell’osservatorio metereologico di Fano collocata in cima al Liceo Torelli ha segnato la raffica più violenta tra le tante burrascose che si stanno succedendo in città, in una giornata da allerta meteo gialla per vento ma anche per pioggia, con 106 millimetri di precipitazioni già cadute per un totale di 1106,6 registrati in tutto l’arco del mese.

Alberi caduti in via Papiria, energia elettrica altalenante in varie zone della città e dall’entroterra la notizia di neve a Calmazzo, Canavaccio e Fermignano. Il centralino dei vigili del fuoco è bollente. In risposta a questa situazione, il sindaco di Fano ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare e gestire eventuali emergenze derivanti dal maltempo e ha annullato la sua conferenza stampa di Fine anno che era prevista per questa mattina alle 10. Raccomanda alla popolazione di esercitare la massima prudenza, in particolare nelle zone alberate, e di evitare di parcheggiare veicoli sotto alberi o strutture a rischio. Ma anche moli, pontili e tratti costieri.

La Regione Marche ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per vento forte, con raffiche che possono raggiungere intensità di burrasca forte (76-87 km/h) o, in alcuni casi, tempesta (88-102 km/h) nelle aree costiere e collinari centro-meridionali. Le previsioni indicano che le condizioni ventose persisteranno per gran parte della giornata, con possibili mareggiate sul litorale centro-settentrionale dalla serata. Si consiglia ai cittadini di seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza personale e collettiva.