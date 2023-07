Maltratta moglie e figli Medico del lavoro nei guai

Il vizio del gioco, del bere e le violenze contro la moglie. Insulti, minacce. Tutto sotto gli occhi dei figli minorenni. Un clima di terrore tale da costringere i suoi famigliari a chiudersi in camera o a fuggire di casa. Una storia di violenze domestiche denunciata da una donna pesarese. E che ha fatto finire a processo l’ex marito, un 49enne pesarese, medico del lavoro, con l’accusa di maltrattamenti aggravati dall’ubriachezza abituale e dall’aver commesso il fatto alla presenza dei figli minorenni. La procura aveva chiesto il giudizio immediato sulla base dei robusti elementi indiziari contro l’imputato. E lui ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e quindi con lo sconto di un terzo della pena in caso

di condanna. La ex moglie, difesa dall’avvocato Irene Ciani, si è costituita parte civile.

Secondo l’accusa, il 49enne maltrattava la moglie da tempo. Violenze fisiche e verbali alimentate anche dall’abuso di alcol. Spesso infatti, stando al racconto della vittima, il marito tornava a casa ubriaco e sempre più minaccioso e aggressivo. Sia con lei che con i due figli di pochi anni. Al vizio della bottiglia, il medico del lavoro aveva aggiunto anche quello per il gioco. I suoi scatti d’ira erano tali da spaventare moglie e figli al punto da costringerli a cercare rifugio in camera, chiudendo la porta a chiave. O persino a fuggire da casa pur di non subire gli effetti delle sue perdite di controllo. Continue le offese alla moglie, irripetibili. La umiliava dicendole "non sei intelligente". Aggressioni verbali e minacce di farle del male che avvenivano alla presenza dei figli, sempre più ansiosi e terrorizzati per quello che vivevano in casa. Più volte la mamma ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Fino al giorno in cui ha deciso di denunciare il marito. E di mettere così fine al suo inferno domestico.

e. ros.