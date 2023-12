Maltrattamenti a moglie e figli. Uomo finisce sotto processo

Maltrattamenti e minacce ripetute negli anni nei confronti di moglie e figli. Per questi reati, oltre che per il mancato adempimento degli obblighi di assistenza famigliare, un uomo musulmano di 58 anni, residente nell’entroterra fanese, è sotto processo.

Deve rispondere di una serie di atti che sono durati negli anni, fino a quando la donna, nel settembre scorso, ha deciso di fuggire di casa, stanca di vivere quell’inferno famigliare. Idem ha fatto uno dei suoi tre figli. Per ricostruire la dinamica domestica, ieri mattina davanti al gup Antonella Marrone è stato dato incarico a una psicologa che dovrà valutare se una delle figlie dell’uomo, che ha 15 anni, è in grado, in quanto minore, di testimoniare in dibattimento sui fatti. Sia la donna che i suoi figli sono difeso dall’avvocato Domenico Liso, del foro di Ancona.