Maltrattamenti alle ex: divieto di avvicinarle

Minacce e aggressioni, messe in atto anche in presenza dei figli minori. I carabinieri delle stazioni di Colli al Metauro e di Terre Roveresche hanno dato esecuzione a due misure cautelari che prevedono il ‘divieto di avvicinamento alla persona offesa’, emesse dal gip del Tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I due uomini, un 56enne e un 42enne, sono entrambi ritenuti responsabili di maltrattamenti aggravati nei confronti delle loro ex compagne. Gli accertamenti dei militari hanno permesso, in entrambi i casi, di ricostruire gravi episodi di violenza, posti in essere dagli uomini nei confronti delle ex compagne, perpetuati per lunghi periodi, e in alcuni casi avvenuti alla presenza dei figli. Gli investigatori hanno operato le due attività d’indagine acquisendo numerose testimonianze e documentando minuziosamente i singoli episodi vessatori, spesso consistiti in aggressioni e minacce. Nello specifico, i carabinieri di Colli al Metauro, guidati dal luogotenente Antonello Pannaccio, hanno rintracciato il soggetto, sottoposto, come da provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, al divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’obbligo di rispettare una distanza minima dalla vittima, ovunque si trovi, di almeno 500 metri, con divieto di comunicare con lei con qualunque mezzo. L’uomo ora dovrà difendersi dall’accusa di reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’aver commesso talune condotte alla presenza dei figli minori. La stazione di Terre Roveresche, guidata dal maresciallo maggiore Domenico Pellegrino, ha invece dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 42enne marocchino, che è stato rintracciato nel nord Italia.

Anche nei confronti di quest’ultimo è stato sancito il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di rispettare una distanza minima dalla vittima, ovunque si trovi, di almeno 500 metri, con l’ulteriore divieto di comunicare con lei attraverso qualunque mezzo. In questo caso, tenuto conto della gravità delle condotte, vi è stata anche l’applicazione del ‘braccialetto elettronico’. Ora il magrebino dovrà difendersi dall’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia e atti persecutori. I carabinieri ricordano la necessità di avvisare immediatamente le forze dell’ordine di ogni accadimento che possa sfociare in violenza.

