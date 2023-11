Maltrattamenti, la storia: "Mi diceva: ’Sei lurida’"

La minacciava di morte con una spranga di ferro davanti alla figlia di tre anni: "Lurida, ti devi estinguere, tanto ti ammazzo, ti rimane poco". Poi, quando non rispondeva al cellulare, la tempestava di chiamate e messaggi fino a seguirla in ogni suo spostamento. E’ accaduto ad una 31enne di Colli al Metauro che ha ripercorso l’altro ieri davanti ai giudici per l’abbreviato la difficile relazione sentimentale che per oltre due anni è andata avanti con l’ex compagno, un 30enne residente nella stessa zona. La donna, che con l’uomo ha una figlia piccola, decide di terminare la relazione a dicembre del 2021, dopo aver scoperto che il suo compagno intratteneva da svariati mesi una relazione extra con un’altra donna. Così, dopo aver messo fine al loro rapporto sentimentale, la 31enne, per qualche mese, rimane da sola con la figlia nella casa intestata all’uomo, che intanto era stato allontanato dalla donna ma che continuava a minacciarla ripetutamente che se non fossero tornati ad abitare sotto lo stesso tetto avrebbe smesso di pagare il mutuo dell’abitazione. A quel punto la donna, che cerca di fare anche qualche inutile tentativo di riavvicinamento con l’ex pur di ridare una famiglia unita alla figlia, si trova costretta ad abbandonare la casa dopo l’ennesima minaccia e violenza verbale perpetuata dall’uomo in un momento di riavvicinamento, durato qualche mese.

È nel febbraio di quest’anno che poi scatta per il 30enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi che frequenta, applicato a fronte di alcune gravi minacce che erano state scagliate contro la ragazza, la sua famiglia e anche contro il suo nuovo compagno. L’ex, che attualmente rispetta la misura cautelare nei fatti, continua però ad essere presente attraverso la madre che a volte invia alla donna oltre 50 messaggi al giorno, con la scusa di chiedere informazioni sulla nipotina. "Tu hai voluto questa situazione, è colpa tua se siamo arrivati a questo punto", le scrive la suocera. L’altro ieri, la 31enne, assistita dall’avvocatessa Valentina Baroni, ha testimoniato la sua angoscia piangendo per due ore, mentre l’ex compagno commentava a bassa voce più volte zittito. Udienza aggiornata.

Giorgia Monticelli