Maltrattamenti, picco di 426 casi. Nel mirino donne e genitori anziani

Non è più un caso. I maltrattamenti a Pesaro stanno diventando un’emergenza sociale. Qualche numero statistico per capire meglio. Nel 2022 sono stati denunciati 291 casi per maltrattamenti, violenze sessuali, minacce e lesioni. Quaranta volte sono state adottate misure cautelari quali allontanamento dalla casa coniugale o divieto di avvicinamento, per 31 denunciati si sono aperte le porte del carcere in quanto molto pericolosi o capaci di tornare a perseguitare la donna che li aveva denunciati.

Nei primi sei mesi del 2023, il trend non si è fermato affatto. Ci sono state 135 denunce con due persone arrestate perché altamente pericolosi. E da giugno ad oggi i casi hanno avuto un’impennata. Almeno venti denunce in questi ultimi 15 giorni per situazioni che richiedevano un intervento immediato delle forze di polizia. "Sta emergendo un altro fatto: sempre più figli sono i persecutori dei loro genitori. Li tengono in ostaggio pur di avere da loro i soldi per acquistare droga o per altre dipendenze, quali vestiti costosi, auto di lusso, vacanze esotiche senza avere la possibilità propria di farle. Molto spesso, i genitori anziani sono anche malmenati da un figlio che vuole i soldi per la dose di droga. I genitori, dopo anni di sopportazione, ora trovano il coraggi di presentare denuncia che può portare il figlio in carcere. Spesso diventa l’unica soluzione per uscire da una situazione di assoluto pericolo per la incolumità degli anziani.