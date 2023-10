Maltrattamenti senza tregua. Venti querele in quindici giorni. Via da casa mariti e compagni

Che sta succedendo nelle famiglie pesaresi? Le denunce per maltrattamenti che arrivano alla procura di Pesaro sono a ritmo quotidiano. Un inquirente ha spiegato che "negli ultimi 15 giorni abbiamo chiesto 20 misure cautelari di allontamento nei confronti di mariti e compagni violenti. Il pericolo è che il litigio continuo in una coppia possa degenerare per un nonnulla in conseguenze imprevedibili. E’ una situazione esplosiva". Non conosciamo i fatti alla base di ogni richiesta ma ciò che li accomuna è la volontà di maltrattare la donna, spesso madre di bambini piccoli: "Le denunce si incentrano sulla violenza fisica di spinte, schiaffi o a volte pugni. Ma c’è anche il maltrattamento psicologico, con una continua umiliazione della donna ’perché non lavora e dunque non guadagna e quindi è un peso oppure è accusata di non essere una brava madre o una brava moglie o una donna di sani principi. Basta pochissimo perché l’uomo possa far ricorso alla violenza psicologica per umiliare anche in presenza di più persone la moglie o la compagna. E questo sta diventando un elemento ricorrente in tutte le denunce". Il gip è chiamato ad esaminare le richieste di misura cautelare e raramente la valutazione della gravità dei fatti si distanzia da quella della procura. Tra le venti donne che hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine, circa 10 sono straniere, in particolare arabe-magrebine. Questo significa che arrivate in Italia, le vittime dei maltrattamenti (iniziati probabilmente molto prima del loro arrivo) hanno trovato il coraggio di denunciare i mariti e cercare di vivere una esistenza migliore sia per loro che per i figli. Nei casi più gravi, la procura con l’avallo del gip dispone l’allontamento del marito violento o, nei casi più gravi, la protezione della donna e dei figli in case protette.