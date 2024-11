Maltrattò gli anziani: chiesti 4 anni di carcere

Maltrattamenti nella casa di riposo: chiesti 4 anni di reclusione senza attenuanti per l’operatore socio-sanitario accusato di aver avuto comportamenti violenti nei confronti di due anziani e di una giovane malata di Sla, ospiti di una struttura assistenziale di Apecchio. E’ la richiesta di pena formulata dal pubblico ministero Enrica Pederzoli al termine della propria requisitoria durante l’udienza che si è svolta giovedì scorso al tribunale di Urbino. La pm ha messo in luce le ragioni dell’accusa su una vicenda che risale a circa 8 anni fa e sulla quale erano state condotte indagini da parte dei carabinieri.

"Le prove sono chiare e concordanti – ha sostenuto la pm – e si basano anche sulle dichiarazioni dei testimoni oltre che sui segni lasciati nei polsi degli ospiti. Lo stesso imputato ha ammesso di aver adottato tecniche “contenitive2 che, secondo lui, erano del tutto regolari". La difesa ha, di contro, negato la penale responsabilità dell’imputato, un operatore socio-sanitario che, a cavallo tra il 2016 e il 2017, svolgeva servizio all’interno della struttura dell’entroterra urbinate. Secondo l’accusa il dipendente avrebbe maltrattato alcuni ospiti arrivando ad utilizzare dei lacci per bloccargli i polsi.

Durante le udienze che si sono susseguite sono state sono state mostrate anche alcune fotografie che ritraggono, ad esempio, una sedia a rotelle legata ad un termosifone e sono state ascoltate testimonianze di altri operatori e di alcuni parenti degli ospiti. L’Oss è accusato anche di violenza verbale nei confronti degli ospiti a cui si sarebbe rivolto con parole minacciose. In un’occasione, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbe sferrato dei calci alla poltrona in cui si trovava seduto un anziano che poi si sarebbe rotta. Alcuni testimoni hanno inoltre riferito di aver ascoltato l’indagato mentre diceva di voler somministrare dei calmanti ai pazienti. In un’altra occasione, secondo altri, avrebbe punito un’anziana ospite che "disturbava" privandola della merenda.

Secondo l’accusa la violenza dei comportamenti dell’uomo si sarebbe riversata anche su una giovane paziente malata di Sla, ora deceduta a causa della sua malattia. La sentenza, che verrà pronunciata dal giudice Benedetta Scarcella, è prevista per il prossimo 10 dicembre.