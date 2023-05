"Maltrattò la figlia": ma viene assolto

Accusato di maltrattamenti nei confronti della figlia e di calunnia verso gli zii materni della piccola, ieri è stato assolto. L’imputato è un 40enne di Pesaro.

Tutto prende le mosse dalla denuncia che l’uomo aveva sporto contro quei nonni-zii accusandoli di maltrattamenti e attenzioni sessuali nei confronti della loro nipote. Il fascicolo però era stato archiviato. E per il 40enne si era aperto un procedimento per calunnia verso la coppia e di maltrattamenti sulla figlia.

Secondo l’accusa, il padre aveva costretto la bambina a rendere dichiarazioni registrate con il telefonino su quello che avrebbe subìto.

Ieri, il difensore dell’imputato, l’avvocato Cinzia Fenici, ha sostenuto l’estraneità dai fatti del suo assistito. Il pm aveva chiesto una condanna a 16 mesi di reclusione.

La parte civile, con gli avvocati Anna Bartoli e Alfredo Torsani, aveva presentato il conto per il risarcimento danni per la piccola e gli zii. Ma il collegio ha assolto il 40enne, dai maltrattamenti perché il fatto non sussiste e dalla calunnia perché non costituisce reato.