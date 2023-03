Maltrattò l’anziano? No, il fatto non sussiste: badante assolta

Sonniferi e minacce all’anziano di cui si occupava e alla moglie. La badante cubana di 63 anni era finita a processo per maltrattamenti aggravati, ma ieri è stata assolta: il fatto non sussiste. Secondo l’accusa, che aveva chiesto 2 anni, l’imputata non avrebbe accudito come dovuto il 90enne, costretto sulla sedia a rotelle e affetto da demenza. Gli avrebbe somministrato più sonniferi per uscire senza che lui si accorgesse. Ad accusarla era stata la moglie dell’anziano. La donna però non è stata subito licenziata. Quella convivenza è andata avanti per mesi tra tensioni, urla e, a detta della moglie, anche minacce. Fino ad arrivare in aula. La famiglia, difesa dall’avvocato Andrea Giorgiani, si è costituita parte civile e ha chiesto 20 mila euro e 6 mila di provvisionale. Ieri il giudice ha assolto la donna. "Non si è trattato di maltrattamenti – ha detto l’avvocato Paolo Biancofiore nell’arringa – che sono un fatto doloso e reiterato nel tempo. Parliamo semmai di un inadempimento o inadeguatezza della mia assistita per certi compiti".

e. ros.