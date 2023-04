Malumore al mercato del mercoledì Il Comune ha scombinato i posti

C’è malumore tra gli ambulanti del mercato alimentare delmercoledì in piazza Garibaldi a Cagli. Motivo: lo spostamento di questo settore del mercato da una zona centrale ad una molto emarginata. Doveva essere un trasloco provvisoria. E invece...

"Siamo molto scontenti – afferma Mattia Tombari che ha la vendita di porchetta e salumi Della Rovere – abbiamo parlato col sindaco e l’assessore per ritornare dove sempre abbiamo lavorato in piazza del Teatro. Attendiamo da tempo le risposte". Marina Grelli, bancarella di frutta e verdura, spiega: "Per entrare nel mercato di Cagli ho pagato profumatamente autorizzazione e parcheggio ma non va più bene. I parcheggi sono scomparsi per far posto alle bancarelle trasferite e la gente anche dai dintorni non viene più. Il mercato di Cagli sta morendo, purtroppo". Un altro scontento è il rivenditore di porchetta e salumi Alessandro Fusciani. "I mercati non vanno spostati dall’oggi al domani, perché per rifare la clientela ci vogliono minimo due o tre anni. Siamo come i negozi una volta affittato il posto bisogna che uno lo mantenga anche perché il posto l’ho pagato, l’ho comperato e non era per qui". Ultimi e molto più penalizzati i tre componenti di una vecchia attività di rivendita di prodotti ittici che da mezzo secolo è presente nel mercato di Cagli.

"Sono cinquant’anni che veniamo in questo mercato – afferma Francesco Sabattini – siamo stati i primi ad avere un posto a Porta Massara per la rivendita di pesce, per la pandemia ci hanno spostati poi senza farci sapere niente e senza rispettare la promessa graduatoria ci hanno lasciato il posto, ultimi e ai margini del mercato. Chiediamo che a norma di legge venga fatta questa graduatoria promessa per ripristinare il giusto e corretto posizionamento. Siamo stati penalizzati nel lavoro che è calato di oltre il cinquanta per cento. Ci sono state promesse tante cose dal direttore del mercato e poi abbiamo fatto un incontro con il sindaco che ha promesso mari e monti. Alla fine siamo rimasti gli ultimi. Lamentele che ripete pure il vecchio titolare, Corrado Sabattini: "E’ mezzo secolo che vengo qui, nell’incontro con il sindaco aveva anche promesso che ci portava la corrente pagandola, come per il reparto alimentare è obbligatoria per legge. Non abbiamo visto nulla. Raggiungiamo la postazione con difficoltà e dobbiamo usare un generatore che crea disagi e fa rumore".

Mario Carnali