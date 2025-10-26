’Mamma-bus’ in pista: "Con questi mezzi e orari i nostri figli a scuola li portiamo col pulmino"

’Mamma-bus’ pronto a partire. Esasperate dagli autobus sovraffollati e dalla mancanza di servizio in alcuni orari di uscita da scuola, le mamme si stanno organizzando per mettere in campo una proposta alternativa. L’esigenza nasce da un gruppo di genitori di Riccione, Misano, Cattolica e Gabicce che hanno i figli che vanno a scuola al Campus di Pesaro e che continuano a riscontrare problematiche nel servizio. Per questo, le mamme hanno deciso, a partire da quest’anno scolastico, a provvedere al trasporto dei figli con i loro mezzi: un ’car-pooling’ gestito all’interno di una chat in cui i genitori si organizzano per portare a scuola a turno con la propria auto un gruppo di ragazzi.

"Va detto che la situazione alla mattina, nel viaggio di andata è molto migliorata rispetto alle prime settimane dell’anno scolastico – sostiene Rita Torneri, di Misano che ha due figli che vanno al Marconi e al Mamiani, al Campus –. I bus sono meno affollati e gli orari vengono rispettati. I problemi restano invece al ritorno, quando servirebbe un pullman in più. Altrimenti i disagi sono destinati a proseguire".

Il problema riguarda, secondo il racconto dei genitori, gli orari diversi di uscita dei ragazzi dalle scuole. "Gli studenti del Mamiani escono per primi, alle 13.10 – prosegue la mamma - , quelli del Marconi alcuni minuti dopo. L’autobus parte intorno alle 13.20, quindi gli studenti del Marconi devono correre per poterlo prendere, non sempre ce la fanno e se riescono, lo trovano già pieno. Quindi servirebbe un autobus aggiuntivo, in modo da avere un mezzo per il ritorno degli studenti del Mamiani e uno per quelli del Marconi". Nessuna soluzione è stata trovata finora anche per i disagi, già segnalati dal ’Carlino’, per gli studenti che frequentano le classi Esabac del linguistico al Mamiami, un corso in cui dal triennio le lezioni il giovedì terminano alle 14. L’ultimo autobus c’è alle 13.45, e così i ragazzi per tornare a casa sono costretti a prendere un autobus di linea e un treno, spendendo soldi in più rispetto a quanto già pagato con l’abbonamento (il costo da Riccione è di circa 500 euro), arrivando a casa alle 16. Da qui l’idea dei genitori di mettere in piedi un proprio servizio. Da quest’anno, come soluzione d’emergenza per sopperire alle giornate più critiche, ma l’anno prossimo, dicono, l’obiettivo è quello rinunciare all’abbonamento. "Quest’anno abbiamo già pagato – dicono - . Ma l’anno prossimo non lo rifaremo".

Beatrice Grasselli