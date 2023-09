Mamma di 3 figli muore a 48 anni. L’addio nella chiesa di Sant’Orso

La malattia è stata più forte di tutto, della sua giovane età, dei tre figli che lascia, dell’attaccamento alla vita che ha sempre riempito di amore e di dedizione per il prossimo. Si è spenta all’età di 48 anni Ombretta Mariotti (foto), una ragazza riservata e benvoluta da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Moglie, madre e catechista per vocazione, scrittrice per passione. Una passione ricompensata da numerosi riconoscimenti ottenuti per alcuni suoi racconti, come il "Vicino di Casa" che nel 2020 si è aggiudicato tanti premi letterari anche fuori regione o per la sua poesia "Sorridi alla vita", un manifesto della sua essenza: solare, buona, gioiosa.

Era malata da tempo ma non si è mai lasciata scoraggiare dal male che l’affliggeva, almeno finché questo non l’ha costretta a una lunga degenza all’Hospice di Fossombrone dove si è spenta l’altro giorno. Sempre confortata dall’amore di tutta la sua famiglia, unita anche nel dolore. Ombretta lascia tre figli, il marito, i genitori e una sorella, ma anche il ricordo di una donna riservata e stimata per la bella persona che era. Una persona altruista che fino all’ultimo ha pensato agli altri: "Non fiori ma opere di bene" si legge sul manifesto funebre, da cui sorride in una distesa di girasoli. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant’Orso. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Montemaggiore.

ti.pe.