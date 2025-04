Mamma di don Michele Rossini

Era agosto 2014 quando don Michele Rossini portò sua mamma, Bruna Coli a visitare per la prima volta, Roma. "Insperato fu il nostro incontro con Papa Francesco in un mercoledì di udienza. Fin da subito egli favorì le persone con disabilità: invece che transenne, al nostro arrivo trovammo l’accesso riservato in prima fila per le persone in carrozzella. Il Papa salutò a malapena i politici per dirigersi verso di noi. Chiese a mia mamma della sua salute. Quando seppe che eravamo di Pesaro ci chiese di salutare Ferri"