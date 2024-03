Mamma e papà a fare la spesa. E i bimbi leggono alla Bobbato

Mamme e papà a fare la spesa o a godersi qualche ora di pausa, mentre i figli sono immersi nel mondo dei libri alla biblioteca Bobbato. Si chiama "A casa dei libri" ed è la nuova iniziativa lanciata dalla biblioteca della Galleria dei Fonditori, dedicata ai piccoli fino agli 11 anni. Un parco giochi culturale che permette ai giovanissimi di entrare in contatto con svariati volumi unici nel loro genere e presenti nella biblioteca tematica. "La Bobbato nasce come biblioteca storica, quindi sempre molto distante dal mondo dei giovanissimi – ha spiegato Paola Massaro che, assieme a Simonetta Manenti (due ex maestre specializzate in didattica della storia per i bimbi), si dedicano al volontariato nella biblioteca -. Ci eravamo accorti che qui dentro l’unica fascia generazionale che mancava all’appello era proprio quella dai 10 anni in giù, così abbiamo cercato soluzioni". L’iniziativa, quindi, nasce per ampliare l’utenza della biblioteca, concedere ai bambini spunti ulteriori su cui ragionare ed essere utili per qualche ora alle famiglie. "In questi dialogghi con i giovanissimi – spiega Massaro –, trattiamo temi importanti come quello dei diritti, dell’identità, analizzando anche il concetto controverso del ‘tempo’ che scorre, unendo il ragionamento mentale ad attività artistiche come il disegno". La biblioteca comunale offre questo servizio in modo gratuito tutti i lunedì, dalle 16 alle 18.30, senza necessaria iscrizione o prenotazione anticipata: "I genitori si presentano in loco e ci lasciano i bimbi – continua Massaro -, poi noi provvederemo alle varie attività. Tra queste facciamo disegnare ad ogni partecipante la sua ‘linea del tempo’, un modo per far comprendere anche ai più piccoli il concetto dello scorrere di ore, giorni e mesi". Soddisfatta dell’iniziativa, che soprattutto durante gli ultimi appuntamenti ha registrato fino a 15 bambini, è la presidente della biblioteca Bobbato Simonetta Romagna: "Nessuno si sentirà escluso qui. Il progetto proseguirà fino a maggio, ed è aperto a tutti".

Giorgia Monticelli