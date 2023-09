Mamma Luisa compie novant’anni. Gli auguri

Un grande traguardo è stato raggiunto dalla pesarese signora Luisa Fraternali, residente a Pesaro, zona Pantano, che compie oggi i suoi primi 90 anni. Per lei, in occasione di questa felice ricorrenza, arriva un affettuoso messaggio di affetto da parte dei figli Vladimiro e Rita: "Tanti auguri mamma Luisa per i tuoi 90 anni!".