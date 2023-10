Mamma Meloni, aiutaci a fare queste adozioni

di Alessandro Mazzanti

Duecento bambini bielorussi, orfani o abbandonati, da tre anni sono bloccati nel loro paese perché il governo Conte, nel 2020, non firmò la lettera di garanzia che è alla base dell’accordo con il paese di Lukashenko. Il nostro governo, al tempo, si allineò con l’Europa, che accusava Lukashenko di violare il diritto internazionale. Gli dicevano nella sostanza che era un dittatore, e come tale non era opportuno stabilire nessun patto con lui, neanche quelli che servono per portare a termine le adozioni. Ma così facendo in mezzo ci sono rimasti bambini. A pagina 4 raccontiamo questa storia e la protesta di un’associazione che cura quelle adozioni. E che non si è data per vinta.