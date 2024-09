"Mamma" Rai accende i riflettori sull’A2. Vuelle-Fortitudo sarà trasmessa in diretta

L’hanno definita "il botto di Capodanno" la notizia sparata oggi alla presentazione del campionato di A2, tenutasi a Bologna. Vuelle-Fortitudo del 29 dicembre, che si giocherà alle 15.45, andrà in diretta su Rai2. Alla faccia di chi pensava che questa fosse una categoria senza visibilità. RaiSport ha confermato l’accordo con la Lnp, ma il ritorno su una delle reti ammiraglie della Rai è un colpaccio: ovviamente non potevano che essere scelte le due squadre col seguito più grosso, Pesaro e Bologna. Una data da cerchiare in rosso sul calendario.

Domani, intanto, parte la stagione: la passione dei pesaresi per il basket è indubbia, ma è comprensibile che l’attesa fra i tifosi di Nardò sia più alta: per il club pugliese, alla quarta stagione di A2, quella di domani è una giornata storica contro una formazione che vanta due scudetti in bacheca. E chi meglio di Luca Dalmonte, che la Vuelle l’ha guidata per tre stagioni (dal 2009 al 2012) e poi ha scelto di stabilire la sua residenza sulle colline della nostra provincia, può preparare meglio la truppa per questo grande appuntamento? "Arriviamo alla palla a due quella vera – dice Dalmonte – dopo un precampionato condizionato dall’aver cambiato in corso un americano. Però gli esperimenti sono finiti e quindi, a prescindere da ciò che è stato, dovremo essere in grado di farci trovare pronti, al massimo delle nostre possibilità. Considerando la storia del club, il curriculum, il coach e l’indiscutibile valore dei giocatori di Pesaro, sarà importante affrontarla di squadra, cercando di avere un’identità e fronteggiando tutte le situazioni come un gruppo. Le variabili tecniche e tattiche le abbiamo e sicuramente ci aspettiamo quelle di Pesaro. Sarà importante anche il senso col quale affronteremo il match".

Nardò, che parte con l’obiettivo di salvarsi, si presenta con un roster in cui sono rimasti solo tre pedine dell’anno scorso: Iannuzzi, Stewart jr. e Nikolic. "Le sensazioni sono positive – racconta Iannuzzi –. E’ vero che di tutte le partite di pre-season ne abbiamo vinta solo una, l’ultima, ma tutte le altre ci hanno insegnato piccole cose per portare avanti la nostra preparazione quindi siamo carichi e determinati per quest’inizio. Pesaro è una piazza molto importante, vivono di basket e hanno cercato di fare una squadra molto competitiva per cercare di tornare subito in A. Verranno qui per confermarlo e noi cercheremo in tutti i modi di dimostrare che devono sudarsela la vittoria". Il diesse è il pesarese Matteo Malaventura: domani sarà probabilmente la persona più emozionata all’interno del palazzetto leccese. Gli arbitri designati sono Salustri (Roma), Rudellat (Nuoro) e D’Amato (Tivoli).

Elisabetta Ferri