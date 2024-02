Mamma Valentina: "Passione viscerale per le note"

Quella di Matteo Nobili e Federico Fontana è una storia di amicizia e amore per le note. "Matteo ha da sempre una passione per la musica. Non so dire se sia un regalo della sua sindrome: sta di fatto che è proprio portato". A raccontare Matteo Nobili, il pesarese di 29 anni che insieme all’amico inseparabile, Federico Fontana, andrà a Prefestival di Sanremo, è la sua mamma, Valentina Nobili. La sindrome è quella di Down: Matteo la vive con leggerezza e così la folta schiera di amici e di persone che lo circondano. Fra questi Federico, più piccolo di quattro anni: si sono incontrati al liceo Marconi, la scuola che ogni anno organizza un musical dal casting che pesca da tutti gli Istituti superiori della città. "Da subito sono entrati in sintonia – dice la signora Valentina –. Federico veniva a prenderlo per andare alle prove. Poi hanno iniziato ad uscire anche insieme: una pizza con gli amici, poi il campo estivo della parrocchia e poi la gita sul Lago di Garda. Sono molto legati". Valentina non è sorpresa del resto: " E’ sempre avvenuto – dice la signora –. Tutti quelli che hanno a che fare con nostro figlio si affezionano: nessuno dei suoi compagni di scuola si è perso per strada. Si ritrovano ancora oggi. Ha una bella schiera di amici. Del resto Matteo è magnetico: si fa voler bene. E’ un libro aperto: con lui puoi essere te stesso".

Da due anni Matteo ha la possibilità di fare un tirocinio di inclusione sociale: lavora, un paio di giorni la settimana, al Conad di via del Novecento. "Abbiamo chiesto a Federico – continua la mamma – di essere complice con noi e di aiutarci in questo percorso di autonomia così importante per Matty". Così Federico è diventato anche tutor di Matteo: sistemano gli scaffali insieme, coprendo il turno in allegria. "Il segreto? – conclude la signora Nobili – è stato dare piena fiducia a Federico: gli abbiamo dato corda e ora coinvolge Matteo in tante piccole e grandi avventure. E ’nato un rapporto umano bellissimo". Ma come segue, Matteo, Sanremo? "E’ gelosissimo di quel momento: in camera sua, con il suo televisore e la sua comodissima poltrona mentre con un microfono intona le cover più note in diretta. E’ uno spasso per lui".

Solidea Vitali Rosati