Mamme equilibriste: "La sfida quotidiana tra la caccia al nido e il dilemma lavoro"

di Solidea Vitali RosatiTra gli sport estremi – molto sopra l’Ironman che include in un’unica gara giornaliera 4 km di nuoto, 180km di bicicletta e una maratona di 42 km – c’è la corsa ad ostacoli con il passeggino. Basta chiedere a chi è diventata mamma da un paio di mesi come le pesaresi Alice, Vivian, Laura, Rebecca, Elisa, Alessandra. Hanno fatto il corso pre-parto insieme e da allora, sulla scia del mutuo aiuto, è nata un’amicizia: tra mille impegni riescono anche a vedersi.

Lunedì sono riuscite a fare una passeggiata in centro tutte insieme e il discorso è immancabilmente finito sull’incubo comune: quando tornerò a lavoro a chi affiderò il mio pargolo? Il rebus è tale che più d’una sta pensando di lasciare la propria occupazione. Non è il caso delle due infermiere, Alice ed Elena, anche se hanno turni notturni e inizio del servizio anche alle 7 del mattino; Alice abita a Pesaro, ma ha Urbino come sede di lavoro per cui deve considerare una logistica complicata da un pendolarismo quotidiano di almeno 40 minuti ad andare e altri 40 a tornare.

Ma quello di licenziarsi è un’ipotesi sul piatto della bilancia per alcune delle altre dato che, lavorando da dipendenti nel privato, hanno meno garanzie. Gli stipendi, comunque, non sono un deterrente allo scoramento, per quanto non ci siano avvisaglie di crisi, cassa integrazione e quant’altro che ormai insidiano quasi tutti i settori dell’economia. Tra loro c’è un’assistente dentistica, un’addetta alle risorse umane, una commessa in una ricevitoria, un’impiegata ufficio acquisti, una prototipista elettronica. In sintesi, nonostante il marito di ognuna lavori a sua volta, ci vuole poco per capire quanto il bilancio familiare sia stretto.

Lo stress test inizia il giorno dopo aver lasciato il reparto maternità in ospedale: se sulla spesa grava il costo di voci pesantissime come quella per i pannolini e quello del latte artificiale, l’allerta rossa si prefigura all’orizzonte mettendo in conto la retta di un nido - se trovi posto - o quello di una assistente, a seconda che si opti per la baby sitter o per il servizio di tagesmutter (mamma di giorno, ndr). Quest’ultima è una figura meno nota, prevista dalla legge regionale 9 del 2003 sui servizi all’infanzia e per la quale "una mamma debitamente formata e aggiornata accudisce insieme al proprio figlio quello degli altri, fino ad un massimo di 5 bimbi". A Pesaro ce ne sono almeno un paio di mamme di giorno.

Per ora le nostre mamme lavoratrici godono dei 3 mesi di congedo parentale per cui il loro stipendio è abbassato all’80%, ma è chiaro che qualora dovessero optare per allungarlo fino all’intero primo anno del bambino, non è rassicurante perché andrebbero a percepire una busta paga ridotta al 30% del loro stipendio normale. "Lavorando sia io che mio marito e possedendo una casa - osserva Vivian, mentre culla la sua neonata Melissa - è facile non rientrare nelle agevolazioni tariffarie dei comunali". I soldi non faranno la felicità, è vero, ma purtroppo non sono l’unico problema su cui le nostre puerpere si stanno imbattendo.

La caccia al posto in un nido comunale ha tolto il sonno ad un’altra mamma, Giada, rivoltasi al Carlino perché in difficoltà con le graduatorie del nido comunale: "Per capire il proprio punteggio e prefigurare gli asili nei quali si avrebbe maggiore chance di entrare ci vuole un campione di scacchi - osserva Giada -. In tante si tutelano prenotando un posto nei privati al costo di 200 euro, pur sperando di entrare nel pubblico, anche se non hanno orari, soprattutto di uscita dei bimbi, tarati sugli orari di un genitore lavoratore. Aiuto".