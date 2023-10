Mamme in piazza coi bebè: "Duecento famiglie escluse dall’asilo nido"

di Benedetta Iacomucci

Si sono portate dietro anche i bambini: nella carrozzina, nel passeggino. Chi sonnecchiava di qua, chi piagnucolava di là. Non è che volessero essere più incisive. "E’ che, diciamoci la verità, tante volte si fa fatica anche a piazzarli, i neonati". Un problema che ieri mattina una quindicina di mamme e papà di Pesaro ha portato in piazza. Con tanto di cartelli in cui si chiedeva conto al Comune del fatto che – a fronte di 249 domande accolte – altre 200 famiglie non hanno quest’anno trovato posto nei nidi comunali. E nemmeno in quelli privati.

A farsi voce di questa protesta è Ramona Roca, pesarese d’adozione, 28 anni e mamma di un bimbo di 6 mesi. Era una delle ’escluse’ ma alla fine ha trovato una soluzione. Ciò nonostante era in piazza, agguerritissima: "Perché al di là dei casi personali, il problema c’è e va sollevato. Mi sono accorta che ci sono tantissime famiglie in questa situazione. Il Comune deve ascoltarle. Vorrei che mio figlio sapesse che per creare una società migliore bisogna impegnarsi. Solo così si fa la differenza. L’educazione e l’istruzione sono un diritto e noi vogliamo difenderlo". Ramona, che è coordinatore della sicurezza nei cantieri, racconta la sua storia: "Dopo il parto mi sono trovata davanti a un muro insormontabile. Ho scoperto che l’educazione non è un diritto ma un privilegio. Quest’anno a Pesaro nei nidi sono rimaste tagliate fuori 200 famiglie. Vuol dire che noi donne non abbiamo potere di scelta: siamo costrette a stare a casa mentre i nostri figli devono rinunciare a un servizio ottimo come quello offerto dal Comune. Noi ci servono bonus ma servizi".

In piazza non ha affatto evitato il confronto l’assessore Camilla Murgia, con la quale le mamme hanno deciso di incontrarsi nuovamente tra un mese per fare il punto della situazione. L’assessore ha dato la sua disponibilità: "Comprendo i loro bisogni, mi faccio carico del problema – ha detto a margine della protesta –. Ma nell’ultimo anno c’è stato un aumento del 25% delle richieste sui nidi: il risultato è che il 45% dei richiedenti è rimasto escluso". L’assessore fa presente che prima del Covid il servizio "non aveva liste di attesa, venivano riassorbite nel corso dell’anno. Poi il bonus Inps ha reso l’accesso al servizio più sostenibile per le famiglie, e la fiducia nel sistema educativo della città ha fatto il resto". Murgia rivendica l’impegno del Comune per rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie: "Negli ultimi 3 anni – sottolinea – sono stati creati 50 posti per la sezione Primavera (per bambini di 23 anni) nelle scuole d’infanzia: il 60% delle domande riguarda questa fascia. Il Comune spende 10 milioni di euro, la Regione solo 1,5 milioni per tutte le Marche, il minimo che è tenuta a fare. Per cui mi rivolgo anche alla Regione affinché supporti maggiormente le famiglie". All’orizzonte c’è anche la costruzione, con i fondi del Pnrr, dei due nuovi poli scolastici in via Rigoni a Soria e a Villa San Martino, che dovrebbero aumentare di altri 5060 posti l’offerta nei nidi. Ma bisogna attendere il 2026.