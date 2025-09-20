Mamme lavoratrici in prima linea, incontro con i candidati alle regionali: “La politica ci dia servizi”

Pesaro, 20 settembre 2025 – Per poter dire come la pensano ai candidati alle regionali, si sono pagati la babysitter. Con i bimbetti che giocavano fuori la sala del Consiglio comunale, consegnati in mani fidate, una delegazione del ‘Comitato Genitori lavoratori’ di Pesaro, ha iniziato col dare voce a problemi concreti. “Siamo pochi, ma parliamo in rappresentanza di tanti” hanno detto Francesca La Polla, Ramona Roca, Noemi Sponticcia e Anita Montagna al microfono di un comizio elettorale al contrario perché ha visto dei cittadini esporre problematiche e priorità ad un auditorio di politici, tra candidati alle regionali o loro emissari. Ad ideare l’iniziativa con la singolare dinamica è stato il comitato che conta oltre 150 aderenti, apartitici, che hanno invitato tutti i candidati a presidente della Regione per testimoniare direttamente ai leader le inefficienze da cui partire per invertire la rotta della denatalità. L’Istat registra nelle Marche 3.855 neonati in meno nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. La possibilità di ascoltare i cittadini – rivendicata in tanti programmi elettorali – a guardare la foto fatta a fine iniziativa, purtroppo da molti non è stata colta. Peccato. Il Comitato aveva preparato un tesoretto di testimonianze dirette da consegnare alla politica con la speranza di arrivare a remare finalmente tutti – amministratori e amministrati – nella giusta direzione. Il Carlino pubblica a stralci il dossier del Comitato Genitori Lavoratori.

“E’ ora di dire basta: noi paghiamo le tasse e ci ritroviamo che a darci i servizi essenziali siano i “nonni – osserva La Polla dopo aver elencato le statistiche –. Al fabbisogno dei servizi 0-6 anni non va data una risposta per aumentare la natalità. Ma prima ancora è necessario dare servizi 0-6 anni per agevolare l’occupazione di un Paese in cui pagare le pensioni è già un problema. Creare le condizioni perché le donne possano lavorare a tempo pieno e con una reddittività adeguata non è una velleità ideologica – continua – prima della lotta per l’emancipazione femminile ci sono i dati economici sul declino del sistema Paese a cui guardare. Senza le lavoratrici e senza i giovani, nel mercato del lavoro non si invertirà nessun declino. Vogliamo i servizi 0-6 perché vogliamo essere lavoratori. Quindi se la politica darà più servizi non necessariamente aumenteranno i nati, ma si creeranno le condizioni perché per le persone sia realistico sostenere la formazione di una famiglia”.