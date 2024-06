Mamme vittime di violenza: "Così aiutiamo i loro bimbi"

Si chiama "Voci" il progetto realizzato per supportare i minori vittima di violenza assistita (cioè la violenza che i bambini o ragazzi hanno visto o sentito di persona) della nostra provincia, ideato dalla cooperativa sociale Labirinto, in collaborazione con l’Ats1 e sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi.

"Dal 2011 gestiamo in coprogettazione il Centro antiviolenza della provincia – spiega Gabriela Guerra, responsabile settore pari opportunità Labirinto – e da quel momento abbiamo incontrato 1.877 donne. In questi anni ci siamo accorti che oltre il 70% di loro erano accompagnate dai figli e circa il 58% erano minori. Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare il progetto ’Voci’".

Ad entrare nello specifico delle attività del progetto è la coordinatrice Stella Grassetti: "Abbiamo attivato percorsi individuali di supporto psicologico per minori, laboratori teatrali e di psicomotricità per permettere di esprimere il loro vissuto emotivo ma anche percorsi psicologici sia individuali che di gruppo di supporto alla genitorialità rivolti alle mamme vittime di violenza".

Un plauso al progetto dal sindaco Andrea Biancani, da Roberto Drago, coordinatore Ats1 e dall’assessore ai Servizi sociali, Luca Pandolfi: "I servizi comunali e quelli dell’Ambito, sono da sempre in prima linea per contrastare la violenza di genere, lavorando in coprogettazione con il Terzo settore". Soddisfatti del progetto anche il presidente della Labirinto, Davide Mattioli e Vincenzo De Marino, direttore commerciale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. Per presentare alla cittadinanza il progetto "Voci", la Labirinto ha organizzato due eventi: il primo è un incontro che si tiene domani, alle ore 17.30, nella sala del consiglio comunale. Il secondo si terrà invece nella Biblioteca Controvento dell’ex sindaco di Pesaro, Giorgio Tornati, dove sarà inaugurata "Sentieri visibili", installazione artistica per raccontare le diverse prospettive del servizio Voci. L’opera è curata da Romina Tassinari e sarà visitabile gratuitamente domani dalle ore 19 alle 22, sabato 29 e domenica 30 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.

Il progetto Voci è nato nel 2021 ed è stato finanziato tramite la partecipazione ad un bando dell’istituto di credito, che fino ad oggi ha offerto supporto a 98 mamme, 85 bambini tra i 3 e i 10 anni, 51 e 30 papà. "Voci" ha visto un investimento totale da parte di Intesa Sanpaolo di circa 200mila euro e nel 2023 è stato finanziato anche attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding della banca. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 120mila euro, che hanno permesso di ampliare lo spazio "Labirinti Magici" di via degli Abeti, dove vengono proposte le attività del progetto.