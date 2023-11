"Mammografo a Pesaro il 6 gennaio"

"Il 6 gennaio arriverà il mammografo a Pesaro", ha detto l’assessore Filippo Saltamartini, rispondendo sia all’ultimo tema posto dall’odg dibattuto, lunedì dal consiglio comunale, in presenza anche del governatore Francesco Acquaroli e sia alla consigliera capogruppo del Pd, Anna Maria Mattioli (foto). "In quest’aula sono stata derisa per la mozione che impegnava fondi Pnrr per il centro di senologia del distretto di via Nanterre – ha osservato la capogruppo – vorrei la rassicurazione che lì verrà portato un mammografo di ultima generazione per eseguire gli screening di alto livello che le donne di Pesaro meritano". Mattioli ha parlato anche della necessità di potenziare il servizio che affronta i disturbi alimentari, oggi in forte contrazione nonostante l’aumento del fabbisogno. "I concorsi vanno preparati – ha risposto Saltamartini –: abbiamo discusso con i sindacati su come meglio intervenire a riguardo. Le precedenti norme indicavano accanto il numero in graduatoria, la preferenza di sede. Questo determinava la piena discrezionalità dell’amministrazione che poteva disporre dell’impiegato ovunque. Con i sindacati abbiamo firmato un protocollo per cui i concorsi saranno banditi in ambito regionale e in ambito provinciale: se uno vince sa esattamente che finirà a Pesaro, perché è per dove ha concorso". Per quanto riguarda i disturbi alimentari e il mammografo, il direttore generale dell’Ast 1, Nadia Storti ha spiegato: "E’ appena entrato in servizio uno psichiatra che si occuperà esclusivamente di disturbi alimentari insieme a psicologi e ad un neuropsichiatra infantile, unica figura per la prescrizione di farmaci a minorenni, come è d’obbligo per legge". La Storti ha confermato che dal 6 gennaio il mammografo sarà in funzione e sono già programmate le prime visite"