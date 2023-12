"Mancano autisti per lo scuolabus". Alunni a casa 20 minuti dopo

Lo scuolabus dei ragazzini delle ‘elementari’ e delle ‘medie’ che riporta a casa gli alunni 20 minuti più tardi dell’orario fissato e, per di più, con un preavviso minimo. Sono preoccupati e anche molto arrabbiati i genitori dei giovanissimi studenti di San Costanzo ‘serviti’ dalla linea di trasporto scolastico di via Carpegna, via Botticelli, strada Torrette, strada Belvedere, via Santa Vittoria, via San Cristoforo, strada Marotta, strada Fonte Casello, strada San Martino, strada Monte Barile e strada Mondolfo. I quali, l’altro ieri sera, hanno ricevuto un messaggio dal Comune con il seguente testo: "Per motivi organizzativi della ditta affidataria del servizio (la ‘Paolo Scoppio’, ndr) il rientro a casa avverrà con circa 20 minuti di ritardo, rispetto all’orario consueto, dal 20 dicembre al fine settimana" e dunque sino a sabato prossimo.

Dietro a questi "motivi organizzativi", però, non si capisce bene cosa ci sia e ciò procura sempre più pensiero alle famiglie. "Da oggi (ieri, ndr) al 23 sarà così e lo è stato anche dal 13 al 16 dicembre e prima ancora il 15 settembre, il 30 ottobre e il 3 novembre – dice una mamma che abita in una delle vie coperte dalla linea in questione e che preferisce rimanere anonima per tutelare il suo bambino -. Mio figlio fa la prima media e anziché arrivare a casa alle 13,20, così come previsto dagli orari del servizio, me lo riportano alle 13,40, 13,45. Non sto neanche a descrivere il disagio sia per il ragazzino, sia per noi genitori, che spesso dobbiamo incastrare gli orari per essere puntuali al lavoro. Per questo, già in occasione del disservizio della settimana dal 13 al 16 ho chiamato in municipio per comprenderne i motivi, ma nessuno mi ha detto con precisione perché sta succedendo questa cosa".

"Ci sono voci – ipotizza la mamma – secondo le quali alla ditta affidataria a volte mancherebbe un autista, ma non abbiamo certezze che sia la vera motivazione. Intanto, quello che è certo è che da quando è iniziato quest’anno scolastico a farne le spese sono i nostri figlioli e per fortuna, almeno, che nei casi di ritardo vengono ‘trattenuti’ in classe, altrimenti sorgerebbero anche grossi problemi di sicurezza. Comunque, la retta del trasporto la paghiamo per intera e il servizio dev’essere efficiente".

s.fr.