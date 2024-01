Mancano gli autisti dei bus. Adriabus taglia alcune corse

Cambia il trasporto pubblico, infatti Adriabus sospende alcune corse. Si tratta di una decisione "momentanea e necessaria", come spiega l’azienda che già lo scorso dicembre ne aveva paventato la possibilità. Il motivo? Sempre la mancanza di autisti. Le linea toccate da questa modifica che entrerà in vigore da domani sono al confine della provincia di Pesaro e Urbino, nelle aree interne, e di collegamento con l’Umbria.

"Siamo costretti ad adottare questo provvedimento, solo in via temporanea, sempre a causa della mancanza di autisti – spiegano il presidente di Adriabus Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti –: da tempo abbiamo spiegato che l’azienda è in grande difficoltà a coprire tutti i turni del servizio. Adesso è necessario ridurre alcune corse, che hanno tuttavia una ridotta affluenza di clientela, ma restano salvaguardati i servizi scolastici. Si tratta di accorgimenti e modifiche che, in ogni caso, consentono di mantenimento dei collegamenti del territorio. Vogliamo assicurare inoltre che non appena riusciremo a trovare tutti gli autisti necessari a coprire i turni, ripristineremo le corse".

Quindi cosa cambierà? Nel dettaglio, da domani la corsa delle 14.10 da Lamoli a Borgo Pace sarà anticipata di due ore, quindi alle 12.10. Invece per quanto riguarda la Linea 23, da Città di Castello ad Acqualagna, la corsa delle 13 è momentaneamente sospesa; le corse delle 14 e delle 15,12 da Acqualagna sono sostituite con una corsa alle 14,55; le corse da Piobbico del sabato delle 18,05 e quella delle 18,25 dal lunedì al venerdì terminano ad Apecchio.

"Quando avevamo chiesto la sospensione delle corse nei giorni festivi durante le vacanze di Natale era per la mancanza di autisti e per evitare questa situazione, lo avevamo pre-annunciato e l’ipotesi è diventata concreta, anche se solo momentaneamente. Proseguiamo a lavorare celermente per poter ripristinare gli orari", conclude la presidente Ottaviani. Intanto è ancora attiva la ricerca di nuovi operatori, quindi autisti, per inserirli nell’organico di Adriabus. L’azienda ricorda che è attivo il servizio gratuito WhatsApp al numero 342 993 4399, il sito e le pagine social con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

fra. pier.