Mancano i medici nell’entroterra Più pazienti per quelli che restano

Con gli ultimi pensionamenti si sono ulteriormente assottigliate le file dei medici di medicina generale. D’altro canto non solo i pazienti sono rimasti sempre quelli, ma con l’età che avanza e i servizi che mancano hanno sempre più bisogno di un riferimento fidato a cui rivolgersi. Ecco perché l’azienda sanitaria territoriale 1 ha dovuto giocoforza correre ai ripari. Licenziando una determina con cui vengono alzati i massimali dei medici rimasti, che dunque si sobbarcano l’onere dell’assistenza dei mutuati ’orfani’. A dare la loro disponibilità sono stati una ventina di professionisti, perlopiù dell’entroterra, ovvero del distretto di Urbino e Fano. A Pesaro infatti, capoluogo di provincia e per tanti motivi destinazione più attrattiva, così’ come il comune di Fano, il problema sembra essere ancora sotto controllo, per quanto anche sulla costa le carenze si sentano.

Ecco dunque i medici che alzeranno temporaneamente i massimali portandoli a un massimo di 1800 assistiti. Per il distretto di Urbino si tratta di Giampietro Tiberi, ambulatorio a SassocorvaroAuditore; Loris Ceccolini Loris (Mercatino Conca); Gabriella Benedetti (Cagli); Patrizia Paradisi (Cagli); Barbara Granci (Lunano), innalzamento massimale fino a 1700 scelte; Narcizio Mari (Sant’Angelo in Vado); Giovanni Di Giacinto (Sant’Angelo in Vado); Angelo Pace (Urbania); Andrea Maroncelli (Urbania); Domenico Cannatà (Urbania); Duccio Alessandro Marchi (Montecalvo in Foglia): ha revocato la disponibilità inizialmente accordata ma le scelte acquisite nel frattempo (circa 170 assistiti) saranno comunque mantenute; Paolo Agostinelli (Fermignano); Giorgio Cancellieri (Fermignano); Giulia Corsini (Sant’Angelo in Vado).

Ed ecco i medici del distretto di Fano, anch’essi in attività nell’eltroterra. Giorgio Polverari Giorgio, sede ambulatorio a Mondavio; Sonia Curzi (Pergola); Francesca Bartolucci (Pergola); Anchise Enea (Pergola).

Nella delibera del commissario straordinario Gilberto Gentili (foto) si fa riferimento al fatto che ogni altra azione per ingrossare le file dei medici di base si è rivelata infruttuosa: nessun risultato dallo scorrimento della graduatoria aziendale, avvisi pubblici, invito ad apertura di ambulatori secondari, messa a disposizione di studi medici gratuiti... Non è restato altro da fare se non aumentare il numero di pazienti per ogni medico. Almeno per un po’, si dice.

Benedetta Iacomucci