Mancano i soldi, niente ’Caccia al cinghiale’

Game over. Le speranze di salvare la ‘Caccia al cinghiale’ 2023 sono svanite. Quest’anno la rievocazione, che si è sempre tenuta dal 13 al 15 agosto ed è una delle più importanti delle Marche, conosciuta anche oltre i confini nazionali, non ci sarà. La Pro loco ha fatto di tutto per garantire lo svolgimento della kermesse storica regina dell’estate cesanense, che avrebbe tagliato il traguardo delle 62 edizioni, lanciando, come riportato su queste colonne, anche una raccolta fondi (era il mese di aprile), ma ha dovuto arrendersi.

A confermarlo è la presidente dell’associazione Sylvie Campolucci: "Abbiamo tenuto l’ultima riunione ieri sera (lunedì, ndr) e purtroppo non ci è rimasto che prendere atto che non esistono le condizioni per realizzarla". Condizioni che sono di natura prettamente economica: "Per partire con l’organizzazione – conferma Campolucci – serve una liquidità immediata di cui non possiamo più disporre perché le banche hanno tagliato i fidi. Per sopperire a questa nuova situazione abbiamo provato la strada del finanziamento collettivo sul web, ma ad oggi, dopo oltre un mese e mezzo, siamo fermi a poco più di mille euro e quindi non ci resta, sia pure con la morte nel cuore, che issare bandiera bianca". "La Regione – aggiunge la presidente – può sostenerci solo attraverso la strada dei bandi con relativa rendicontazione: cioè prima di avere un contributo bisogna dimostrare di aver pagato le fatture. Ma con quali soldi? Ricordo che la nostra manifestazione richiede un investimento tra i 110 e i 130mila euro, con una parte importante coperta dai biglietti di ingresso e dagli introiti degli stand gastronomici, ma per partire servono risorse di cui non disponiamo. E poi, se solo in uno dei tre giorni dovesse piovere la situazione precipiterebbe ulteriormente".

"In questo momento estremamente difficile, posso solo assicurare che lavoreremo per mantenere l’associazione unita e trovare soluzioni per ripartire già dal 2024; e nel frattempo ringrazio il Comune - conclude Sylvie Campolucci –, che da parte sua, ci aveva comunicato la disponibilità a raddoppiare il proprio contributo (da 4mila a 8mila euro, ndr)". E a proposito di Comune, il sindaco Mirco Zenobi commenta: "La mancata realizzazione della ‘Caccia al Cinghiale’ è una perdita enorme per il nostro territorio e per un’area ben più ampia. Mondavio è conosciuta in Italia e nel mondo per la Rocca e per la rievocazione. Spero che un anno di stop possa almeno servire per una seria riflessione da parte di tutti gli attori coinvolti in questa esperienza, comprese le attività economiche locali, e per individuare soluzioni condivise per ripartire con entusiasmo già dal 2024".

Sandro Franceschetti