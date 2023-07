"Mancano le strutture familiari Così cerchiamo di prevenire"

Negli ultimi tre anni, sono tre i casi eclatanti di aggressione del branco registrati dalla cronaca cittadina: quello alla Rocca per lo smalto, quello nel parcheggio del Miù e ora anche quest’ultimo al Lido dove già nel 2013 si era verificato un episodio simile. Ma sono decine, ogni giorno in città, i piccoli episodi che descrivono un’adolescenza travagliata. In tanti quartieri della città, ma quest’anno soprattutto al Poderino. "Come Unità di Strada dell’Ambito Territoriale 6 - ci racconta Laura Isidori (foto), psicologa di riferimento del servizio - stiamo lavorando sulla prevenzione alla dipendenze, attivando un sacco di eventi sul territorio come il recente torneo di calcetto al Don Orione o i prossimi Cineforum alla Rocca. Lavoriamo sul territorio all’occorrenza e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado". Ascoltando i giovani, ponendosi come loro alunni più che insegnanti, gli psicologi si trovano spesso a parlare con loro "di comportamenti devianti, di limiti estremi, del rischio non calcolato, dell’esagerazione, di quelli che possono essere considerati comportamenti pericolosi". "Con il Covid ma già da qualche anno prima - prosegue la Isidori - sono avvenuti cambiamenti sociali che hanno avuto una grossa ricaduta sui ragazzi. Si parla tanto della loro aggressività. Quando parliamo coi ragazzi gli spieghiamo che è un tentativo sano di soddisfare un bisogno, un istinto di sopravvivenza che ci consente di difenderci quando siamo in pericolo. Ma dobbiamo stare attenti perché oggi i "normali" comportamenti aggressivi si stanno mutando invece in attacco verso l’altro, aggravato dalla perdita dei confini, dei limiti, della mancanza di empatia verso l’altro e ovviamente dalla fruibilità di sostanze e alcol". Per la Isidori gli adulti dovrebbero interrogarsi di più sulle loro mancanze, forse la prima causa di queste esplosioni di disagio giovanile. "Spesso e volentieri mancano le strutture familiari, le gerarchie. Non è più riconoscimento il ruolo dell’adulto perché l’adulto vuol essere quel cavolo di amico che in realtà non deve essere e non può essere. Questo è un paletto fondamentale per un giovane. Il fatto di riconoscermi all’interno di una struttura, mi porta a rispettare un ruolo e delle norme. Nel momento in cui apprendiamo questo sistema in famiglia, riusciamo ad applicarlo anche all’esterno, diventando adulti sani. Nel momento in cui questo manca è chiaro che anche fuori diventerà un delirio".

ti. pe.