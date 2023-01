Manda il figlio senza vaccini all’asilo Padre a processo: "Ma io non sapevo"

È a processo con l’accusa di aver continuato a portare il figlio all’asilo nonostante la preside lo avesse sospeso perché non vaccinato. Ma ieri il suo difensore ha messo sul tavolo del giudice una carta a sua discolpa: "Il mio assistito non viveva più in casa, era separato dalla moglie e non ha mai ricevuto i solleciti della scuola, inviati tutti alla ex consorte". Il caso risale a 4 anni fa ed è successo in una scuola materna del pergolese. Protagonisti della vicenda, un bimbo di 4 anni e i suoi genitori, padre 43enne di origini inglesi, e mamma italiana.

Dai controlli dell’istituto i due non hanno mai sottoposto il figlio alle vaccinazioni obbligatorio e non si sono mai messi in regola con l’iter dell’Asur. Così, dopo i solleciti di legge, tutti caduti nel vuoto, la preside della scuola li aveva segnalati alla procura. Padre e madre si erano visti condannare (con decreto penale) a una sanzione pecuniaria di circa 150 euro per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. La madre ha scelto la via breve: ha pagato e chiuso il caso. Ma il padre no. Ha deciso di opporsi dando il via al processo davanti al giudice monocratico di Pesaro.

Ieri, sul banco dei testimoni, è salita la dirigente della scuola. La quale ha riferito di aver sempre inviato le varie comunicazioni, via mail e raccomandata, alla moglie dell’imputato. L’avvocato Pasqualini ha depositato una serie di documenti, tra cui quelli del Tribunale dei minori, che proverebbero l’accesa conflittualità tra i coniugi e che ai tempi dei solleciti dell’asilo, il 43enne era stato sospeso dalla potestà genitoriale ed era fuori di casa, ufficialmente all’oscuro di quei solleciti. Ieri il pm ha chiesto la condanna al pagamento di 180 euro. Udienza rinviata per repliche e sentenza.

e. ros.