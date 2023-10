"Mandateci le foto di fiori e orti". L’anima ‘verde’ di Pantano

L’idea di esplorare l’"anima verde" di Pantano, ideata dalla consigliera dem, Laura Mengucci, piace ai pantanesi: sono diverse le fotografie di piccoli orti ricamati nella corte esterna di un condominio; vasi da balcone rifiorenti dai colori sgargianti; piante inattese che ingentiliscono spazi di passaggio quelle che sono arrivate nella mail del Quartiere 12, da settembre ad oggi. "L’iniziativa continua – conferma Mengucci –. Chiunque può partecipare inviando una o più fotografie all’indirizzo mail quartierepantano@gmail.com. Lo spirito di questa iniziativa è quello di sottolineare la semplice bellezza che ci circonda, grazie alla cura quotidiana che i residenti destinano alle loro piante. Una bellezza di cui, inevitabilmente, gode anche un passante. Le fotografie verranno esposte sul profilo facebook del quartiere per dare una visione d’insieme di quanto sia verde anche un quartiere popoloso come il nostro. Non è un concorso e non si vince nulla: magari può venire l’idea da cui trarre spunto per abbellire un esterno e regalare un sorriso a chi passa".