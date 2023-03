Mandolino e pianoforte, che accoppiata a Urbino

Un concerto che si preannuncia interessante quello di martedì 14 marzo alle ore 21 al Teatro Sanzio, con il pianista Bruno Canino che ritorna, dopo essersi esibito la scorsa estate a palazzo ducale, per una serata in cui proporrà brani in coppia con il mandolinista urbinate Giovanni Scaramuzzino. Il concerto per mandolino e pianoforte è organizzato dall’università Carlo Bo e sarà a ingresso gratuito. L’inedito duo non deve stupire: "Vent’anni fa – spiega Scaramuzzino – scrissi a Canino chiedendogli di poter suonare con lui. Acconsentì, andai a Milano, ci conoscemmo e nacque un’amicizia che dura tuttora, grazie alla quale abbiamo fatto anni fa uno splendido concerto a Locarno e si è potuto ideare anche questo evento. Il binomio mandolino-pianoforte non è usuale, ma in realtà, fin dal ’700, sono numerosi i compositori barocchi che hanno scritto sonate e brani per mandolino e pianoforte, così come anche nell’Ottocento per arrivare ai nostri giorni". Il concerto prevede per Scaramuzzino e il pianista napoletano una scaletta con alcuni brani di Beethoven (Sonatina in do minore, Sonatina in do maggiore, Tema e Variazioni in re maggiore, Rondò a Capriccio), una sonata settecentesca di Giovanni Battista Gervasio, un Capriccio Spagnuolo di Carlo Munier (1859-1911), tre brani di Franco Margola (1908-1992) e una Sonatina di Luciano Chailly (1920-2002).