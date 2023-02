Måneskin, tutto pronto Fan al gelo in attesa al palas

di Teobaldo Bianchini

Il conto alla rovescia per il concerto dei Maneskin è iniziato. Concerto domani, alla Vitrifrigo Arena. I loro fans sono in trepida attesa, come ha dimostrato già dal principio la vendita dei biglietti esauriti in pochi attimi da quando, in pre-pandemia, era stata aperta la vendita. Così come le voci in città iniziano a risuonare alla ricerca di Damiano e dei suoi compagni, di una foto, un autografo o solo per dire: "Li ho visti in città". Dove alloggiano? A Rimini? O invece dormono a Pesaro? Si parlava dell’hotel Nautilus, dove sono stati visti due furgoni neri con i finestrini oscurati parcheggiati vicino. Ma in realtà pare che al Nautilus ci alloggi solo lo staff.

E se c’è chi li cerca per la città c’è poi anche chi li attende lì fuori, davanti alla Vitrifrigo Arena, tra il freddo e la nebbia, dove si esibiranno domani, nella speranza di incrociarli mentre entrano o escono dalla struttura, prima e dopo le prove.

"Ci siamo ascoltati il concerto in anteprima", racconta Giuseppe De Lucrezia, detto "Pino" che è appostato lì da più di un’ora. Dopotutto Pino è un cantante e non può mancare a questo appello: "Suono nella cover band di Vasco Rossi, la ’BDA’ (che sta per Bambini Dell’Asilo), e quindi è intuibile quanto ami Vasco ma un tentativo per incontrare i Maneskin qui fuori, anche se non abbiamo i biglietti, andava fatto – afferma Giuseppe –. Da musicista li reputo il top, ma non a livello italiano, bensì mondiale. Anche perché se tanto apri un concerto dei Rolling Stones non puoi non essere considerato solo un fenomeno italiano", è il giudizio di Giuseppe nei confronti della band, pienamente condiviso dalla sua compagna di appostamento, Sue Ellen. Non solo adulti in fila per i Maneskin ma anche due ragazze, 14enni, del Liceo Marconi che, subito dopo scuola, sono corse alla Vitrifrigo Arena nella speranza di incrociare i loro artisti prefereriti. Purtroppo, a differenza di Pino e Sue, sono arrivate appena 15 minuti prima che le prove mattutine terminassero, non riuscendo così ad ascoltare per intero la scaletta che hanno preparato i Maneskin per il 23 gennaio alla Vitrifrigo Arena.

Le due ragazze si chiamano Lucrezia Damiani e Giulia Terenzi ed aspettano questo concerto ormai da anni: "Abbiamo comprato i biglietti – dicono – appena sono usciti, quindi da prima del rinvio a causa del Covid". Nonostante l’umidità e la nebbia le due ragazze però non si abbattono e vogliono vedere la loro band. Non mollano di un centimetro l’appostamento e girano intorno alla Vitrifrigo chiedendo informazioni ed osservando ogni cancello ed ogni porta che si apre. I Maneskin da quel si sa infatti resteranno all’interno della Vitrifrigo Arena per tutta la giornata, fino al termine delle prove pomeridiane (infatti hanno mangiato all’interno della struttura) e replicheranno la stessa giornata anche il 22 concludendo poi con le ultime prove la mattina del 23. Nel frattempo, tra un soffio di vento e un’auto che passa, fuori dalla Vitrifrigo si sente il check del microfono, e della musica che in molti conosceranno bene. Insomma, è tutto pronto, bisognerà solo attendere un giorno per vederli ed ascoltarli.