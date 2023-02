Maneskin, un trionfo anche per l’Astronave "È stato uno degli eventi top di sempre"

di Giorgia Monticelli

"Credo che quello dei Maneskin sia uno degli eventi più importanti mai ospitati alla Vitrifrigo Arena e lo strepitoso successo di pubblico – che contava circa 10mila persone – ne è stata la dimostrazione". Queste le parole di Luca Pieri, presidente di Aspes, a conclusione della data zero di giovedì che ha visto la band romana protagonista sul palco dell’Astronave pesarese.

"La grandezza di questo evento l’abbiamo percepita anche attraverso l’eccitazione che si è respirata in questi giorni in città, con migliaia di fans provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Non capita spesso di ospitare la data zero del tour europeo di una delle rock band più amate a livello internazionale, a dimostrazione di come l’Astronave sia un contenitore di eventi eccezionale e quello di giovedì sera rappresenta simbolicamente la ripartenza dell’Arena e della città".

Nei giorni precedenti al concerto i quattro cantanti sono stati anche pizzicati in alcuni locali della città, prima all’Osteria Pasqualon e poi all’hotel Nautilus dove hanno alloggiato dal loro arrivo alla loro partenza, il tutto avvenuto con grande discrezione da parte dello staff del 4 stelle. Possiamo comunque dire che ancor prima dell’arrivo dei Maneskin in città la stagione dei grandi eventi era già ripresa all’interno dell’Arena, inaugurata in maniera ufficiosa lo scorso ottobre con il concerto di Marco Mengoni, da poco vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ma il 2023 pare riservare ancora tante sorprese: "Dopo i Maneskin – prosegue Pieri –, a fine marzo avremo tre serate con "Le Cirque Wtp – Alis Gran Galà", uno spettacolo che valorizza tutte le arti circensi e che sta riscuotendo successo in giro per il mondo. Il 7 aprile un nuovo grande evento con il concerto di Renato Zero cui seguirà, la settimana successiva, lo spettacolo di Checco Zalone. E poi lo sport e anche altre due convention in programma, senza dimenticare che quest’estate ospiteremo tutte le opere del Rof".

Grande assente sarà la World Cup di ginnastica ritmica che dopo 14 anni non tornerà a far volare le farfalle sulla pedana dell’Astronave. "Per la Coppa di quest’anno la Federazione richiedeva l’organizzazione a luglio ma non era possibile per via della concomitanza con il Rof, continueremo comunque a lavorare per candidarci ad ospitare questo e altri eventi sportivi".

"Un punto di riferimento per la città", così definisce l’Arena il presidente di Asper Pieri, che guarda avanti verso il 2024, anno di Pesaro Capitale italiana della cultura. "Crediamo – conclude – che la Vitrifrigo Arena possa rappresentare un valore aggiunto a disposizione della città promuovendo Pesaro in tutto il mondo grazie alla versatilità dell’impianto, della professionalità dello staff, e all’appetibilità di un territorio che piace sempre di più ai visitatori".