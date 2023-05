“Manfred“ di Alterno e Pareschi: l’umanità è povera e barcollante

Un lavoro dalle tinte forti, Manfred di Maria Alterno e Richard Pareschi giunge in scena oggi alle ore 21 nella chiesa dell’Annunziata per TeatrOltre. Come racconta Madalena Reversa che cura la produzione del lavoro con Motus "Manfred – testo di George G. Byron – è l’ecodramma della nostra esistenza, lo spirito del nostro tempo, l’umanità presa a morsi da se stessa, barcollante in una bufera di ululati lugubri, sullo sfondo di un’apocalisse incombente. È un’immagine visivo-sonora che ci schianta in un mal du siècle post-romantico, avvolta da un alone pesantemente darkeggiante, fatta di buio, angoscianti frequenze e clangori metallici, e trafitta da melanconiche melodie che imprimono antiche memorie di Bellezza. Scritto nel 1816, l’anno di una crisi climatica globale che spinse a indagare e ripensare il rapporto tra esseri umani e Natura, in Manfred prende vita una riflessione multiforme, che è ecologica, spirituale ed esistenziale allo stesso tempo e che si protende avanguardista verso una forma di mal du siècle post-romantico. La performance è sconsigliata ai minori di 14 anni. Lo spettacolo è in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Biglietteria alla chiesa dell’Annunziata (334 3193717) oggi dalle ore 20

l. d.